С ними французы стали нацией асов, – летчик о самолете Mirage 2000, который мог бы получить Украина

Появилась информация о том, что украинские защитники могли получить французские самолеты Mirage 2000. Они считаются одним из лучших в мире.

Об этом 24 Канала рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор. По его словам, этих самолетов в мире всего более полутысячи единиц.

Смотрите также Наехали на противотанковую мину, но остались живы, – защитники Украины назвали преимущества БТР М113А

В чем преимущество французских самолетов

Роман Свитан рассказал, что Mirage 2000 – это один из основных самолетов Франции, хотя страна уже переходит Rafale.

"Хороший самолет, ему лет 40 уже. Однако он выполняет все задачи, выполняемые самолетами четвертого поколения уровня того же F-16, Rafale, Typhoon", – пояснил он.

По его мнению, он до сих пор считается одним из самых лучших самолетов.

Французские лётчики считаются лучшими асами в мире. Это признание пришло к ним именно благодаря Mirage 2000,

– сосредоточил внимание он.

Такая боевая машина согласилась бы Украине.

Роман Свитан объяснил, чем особые самолеты Mirage 2000: смотрите видео

На уровне с F-16

Роман Свитан убежден, что этот самолет может хорошо работать как штурмовик, бомбардировщик, перехватчик и истребитель, потому что имеет соответствующее хорошее вооружение.

Он может нам подойти, выполнить примерно те же функции, что и F-16. Единственное – количество,

– подчеркнул он.

Военный эксперт рассказал, что по сравнению с тем, что самолетов F-16 более 4 тысяч, то Mirage 2000 только около 600.

"Оптимальный вариант все-таки это F-16, потому что 200 самолетов F-16 даже теоретически можно получить. Впрочем, Mirage можно получить, если получится, несколько эскадрильи – тоже неплохо", – подчеркнул он.

По его мнению, украинские пилоты могли бы использовать французские самолеты в качестве замены Cу-24, Су-125. К тому же, они способны нести практически весь спектр вооружения НАТО.

Продолжительность овладения Mirage 2000

Роман Свитан сообщил, что обучение на Mirage 2000 относительно непродолжительное по сравнению с другими самолетами.

В принципе на Mirage, особенно для тех, кто летали на самолетах с одним двигателем типа МиГ-21, переучатся буквально за несколько полетов – это неделя,

– заметил он.

По его словам, полное обучение со сдачей инженерно-технических зачетов и овладением вооружением займет 2-3 месяца.

"Mirage 200 – одно из быстрых решений наших проблем", – пояснил он.

По его мнению, такие самолеты легко обслуживать, потому что к ним есть достаточное количество запчастей, а инженеры знают все "болезни" Mirage 2000.

Свитан подчеркнул, что машина действительно хорошая, а вопрос только в возможности передачи. Впрочем, решать такие перспективы для Украины, вероятно, будет не Франция наедине, а НАТО.

Передача Украины Mirage 2000