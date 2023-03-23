С ними французы стали нацией асов, – летчик о самолете Mirage 2000, который мог бы получить Украина
Появилась информация о том, что украинские защитники могли получить французские самолеты Mirage 2000. Они считаются одним из лучших в мире.
Об этом 24 Канала рассказал Роман Свитан – полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор. По его словам, этих самолетов в мире всего более полутысячи единиц.
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В чем преимущество французских самолетов
Роман Свитан рассказал, что Mirage 2000 – это один из основных самолетов Франции, хотя страна уже переходит Rafale.
"Хороший самолет, ему лет 40 уже. Однако он выполняет все задачи, выполняемые самолетами четвертого поколения уровня того же F-16, Rafale, Typhoon", – пояснил он.
По его мнению, он до сих пор считается одним из самых лучших самолетов.
Французские лётчики считаются лучшими асами в мире. Это признание пришло к ним именно благодаря Mirage 2000,
– сосредоточил внимание он.
Такая боевая машина согласилась бы Украине.
Роман Свитан объяснил, чем особые самолеты Mirage 2000: смотрите видео
На уровне с F-16
Роман Свитан убежден, что этот самолет может хорошо работать как штурмовик, бомбардировщик, перехватчик и истребитель, потому что имеет соответствующее хорошее вооружение.
Он может нам подойти, выполнить примерно те же функции, что и F-16. Единственное – количество,
– подчеркнул он.
Военный эксперт рассказал, что по сравнению с тем, что самолетов F-16 более 4 тысяч, то Mirage 2000 только около 600.
"Оптимальный вариант все-таки это F-16, потому что 200 самолетов F-16 даже теоретически можно получить. Впрочем, Mirage можно получить, если получится, несколько эскадрильи – тоже неплохо", – подчеркнул он.
По его мнению, украинские пилоты могли бы использовать французские самолеты в качестве замены Cу-24, Су-125. К тому же, они способны нести практически весь спектр вооружения НАТО.
Продолжительность овладения Mirage 2000
Роман Свитан сообщил, что обучение на Mirage 2000 относительно непродолжительное по сравнению с другими самолетами.
В принципе на Mirage, особенно для тех, кто летали на самолетах с одним двигателем типа МиГ-21, переучатся буквально за несколько полетов – это неделя,
– заметил он.
По его словам, полное обучение со сдачей инженерно-технических зачетов и овладением вооружением займет 2-3 месяца.
"Mirage 200 – одно из быстрых решений наших проблем", – пояснил он.
По его мнению, такие самолеты легко обслуживать, потому что к ним есть достаточное количество запчастей, а инженеры знают все "болезни" Mirage 2000.
Свитан подчеркнул, что машина действительно хорошая, а вопрос только в возможности передачи. Впрочем, решать такие перспективы для Украины, вероятно, будет не Франция наедине, а НАТО.
Передача Украины Mirage 2000
- В начале марта министр обороны Себастьян Лекорню заявил, продолжающиеся переговоры с Киевом о передаче Украине истребителей Mirage 2000
- В СМИ отметили, что решение обучать украинских пилотов во Франции приняли еще перед визитом Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.
- Однако эту информацию опроверг спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что во Франции раньше проходили учения, но не летного состава.