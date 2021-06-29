Жуткие цифры: 188 человек утонули в Украине с начала лета – среди них 34 ребенка

В Украине с начала лета на водоемах погибло 188 украинцев, из них 34 ребенка. В частности, две трагедии произошли 28 июня в Донецкой области, в Бахмуте и Лимане.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что этот показатель не превышает прошлогоднюю июньскую статистику, но цифры – пугают.

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Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в необорудованных для этого местах и купание в нетрезвом состоянии,

– говорится в сообщении.

Две трагедии на Донбассе

В Донецкой области 28 июня произошло сразу два несчастных случая.

в Бахмуте спасатели из пруда Трубный на глубине 2 метров обнаружили тело утонувшего мужчины.

в Лимане на Голубых озерах водолазы вытащили на берег тело мужчины, который затонул в водоеме.

С начала года на водоемах страны уже утонул 521 человек, из которых 53 дети. При этом спасены 242 человека, в том числе 41 ребенок.

Чтобы уменьшить показатели гибели на водных объектах, спасатели патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха.

В ГСЧС предупреждают: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности:

отдыхать и купаться можно только на специально оборудованных пляжах;

никогда не ныряйте в незнакомых местах;

не оставляйте детей без присмотра у воды и не позволяйте им самостоятельно посещать местные пруды и реки;

не заплывайте далеко, никогда не плавайте наедине, особенно если вы не уверены в своих силах;

не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;

не приближайтесь к судам, лодкам и катерам, которые проплывают вблизи вас;

температура воды должна быть не ниже +17 градусов;

плавайте в воде не более 20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно, начиная с 3 – 5 минут;

следите за штормовыми предупреждениями и не выходите в плавание на лодках при сильных порывах ветра.

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