В 5 утра командующий говорит: идет 8 целей, ракет ПВО нет, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что украинским военным противовоздушной обороны не хватает ракет для комплексов Patriot. Именно поэтому, по словам президента, Украине важно получить лицензию на собственное производство ракет.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Украина нуждается в ракетах для систем ПВО

У Владимира Зеленского спросили о гарантиях безопасности, которые может получить Украина. На это президент ответил, что сейчас речь не идет непосредственно о военном контингенте США в Украине. В то же время страна могла бы по крайней мере получить лицензии на производство ракет к комплексам Patriot.

Когда в 3, 4, 5 часов утра командующий мне звонит и говорит: мы возле этого города. Я сейчас не хочу говорить, какой это город, но под этим городом у нас нет ракет для систем Patriot. Все, мы исчерпали, я это понимаю... Он говорит, что сейчас 8 ракет есть на приближение, но у нас нет ракет для систем ПВО,

– объяснил глава государства.

Президент подчеркнул, что уже говорил об этом с представителями США в контексте того, какие гарантии безопасности они могут предоставить Украине.

Вы не хотите присылать войска, вы не хотите НАТО. Можем ли мы получить достаточно систем Patriot?... Это такой длительный разговор, слишком длительный,

– подытожил Зеленский.

К слову, ранее командир подразделения ЗРК "Patriot" рассказал, что военные успешно используют эти установки для уничтожения различных баллистических целей, в частности "Кинжал", "Циркон", "Искандер", а также для защиты от всех видов воздушных угроз. По его словам, Украина стала единственной страной в мире, которая так применяет ЗРК Patriot.