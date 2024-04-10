Об этом рассказал 24 Каналу военный эксперт Олег Жданов, отметив, что вопрос о предоставлении Украине ПЗРК остается открытым. Он отметил, что такие зенитно-ракетные комплексы входят в почти каждый пакет военно-технической помощи, который партнеры предоставляют Украине. На фронте все же испытывают их критическую нехватку.
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Жданов отметил, что тактических средств обороны в Украине почти не осталось, из-за чего может возникнуть серьезная проблема.
Больших комплексов дальнего радиуса действия сейчас у нас мало: несколько комплексов Patriot, один NASAMS, несколько С-300. Все, что у нас есть на вооружении,
– сказал военный эксперт.
Украинские позиции активно обстреливают российские Су-25, кроме ПЗРК отразить эти атаки на линии фронта нечем.
Украине нужно больше ПЗРК и авиация, у которой будут ракеты с дальностью более 100 километров. В боекомплекте F-16 есть ракеты дальностью 180 километров, нам необходимы эти самолеты,
– отметил Олег Жданов.
Жданов также добавил, что на юбилейном саммите НАТО, вероятно, будет передано в распоряжение Воздушных сил Украины 6 самолетов F-16, но это, по его мнению, недостаточно.
Помощь Украине от партнеров
- США продадут Украине оборудование для модернизации систем ПВО HAWK. Чиновник Госдепа, на условиях анонимности, рассказал об одобрении экстренной продажи вооружения на 138 миллионов долларов.
- США передали Украине новую партию оружия и боеприпасов. Боеприпасы, которые предназначались для йеменских хуситов, были конфискованы Центральным командованием Америки.
- Греция может продать или передать Украине 32 истребителя F-16. Такие самолеты помогли бы бороться с авиацией врага и с крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, которые враг применяет по нашим мирным городам.