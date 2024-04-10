Про це розповів 24 Каналу військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що питання про надання Україні ПЗРК залишається відкритим. Він зазначив, що такі зенітно-ракетні комплекси входять в майже кожен пакет воєнно-технічної допомоги, який партнери надають Україні. На фронті все ж відчувають їх критичну нестачу.
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Жданов наголосив, що тактичних засобів оборони в України майже не залишилось, через що може виникнути серйозна проблема.
Великих комплексів дальнього радіуса дії зараз у нас обмаль: декілька комплексів Patriot, один NASAMS, декілька С-300. Все, що у нас є на озброєнні,
– сказав військовий експерт.
Українські позиції активно обстрілюють російські Су-25, крім ПЗРК відбити ці атаки на лінії фронту нема чим.
Україні потрібно більше ПЗРК і авіація, у якої будуть ракети із дальністю понад 100 кілометрів. У боєкомплекті F-16 є ракети дальністю 180 кілометрів, нам необхідні ці літаки,
– зазначив Олег Жданов.
Жданов також додав, що на ювілейному саміті НАТО, ймовірно, буде передано в розпорядження Повітряних сил України 6 літаків F-16, але це, на його думку, недостатньо.
Допомога Україні від партнерів
- США продадуть Україні обладнання для модернізації систем ППО HAWK. Посадовець Держдепу, на умовах анонімності, розповів про схвалення екстреного продажу озброєння на 138 мільйонів доларів.
- США передали Україні нову партію зброї й боєприпасів. Боєприпаси, які призначалися для єменських хуситів, були конфісковані Центральним командуванням Америки.
- Греція може продати або передати Україні 32 винищувачі F-16. Такі літаки допомогли б боротися з авіацією ворога та з крилатими й керованими авіаційними ракетами, які ворог застосовує по наших мирних містах.