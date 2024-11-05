Другого варианта нет: как Украине получить больше оружия от партнеров

Украине важно получать регулярную военную помощь от партнеров. Сейчас этот процесс стал несколько сложнее, однако наше государство имеет вариант как это изменить.

Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что украинскому руководству важно вести довольно сдержанный диалог со странами, которые помогают противостоять России. Он объяснил, что лучше не давить на партнеров, ведь, например, Польша начала обижаться на это.

Для темы Оружие в кредит: как следует воспринимать предложение Польши для Украины

Позиция Польши

Иван Ступак подчеркнул, что польское правительство не слишком положительно восприняло позицию украинской власти о необходимости срочно выделять оружие для обороны Украины. Там отметили, что Польша передала ВСУ определенных видов вооружения больше, чем все страны западной Европы и приютила немало украинских граждан.

С одной стороны правильно рассуждают те, кто говорят, что у нас (в Украине – 24 Канал) война, поэтому мы не можем быть очень вежливыми, но с другой стороны – нельзя только что-то требовать от союзников. Надо быть вежливыми насколько это возможно, ведь мы зависим от них,

– высказался экс-сотрудник СБУ.

Он отметил, что важно найти подход к партнерам.

Польша предложила Украине выдавать кредит, чтобы можно было покупать польское вооружение.

Это выглядит очень не по-союзнически, но у нас другого варианта нет. Я думаю, что кредит – это нормальная история, ведь долги периодически списываются, отсрочиваются или прощаются. Поэтому на это обращать внимание не надо, если предлагают кредит, то надо соглашаться,

– добавил он.

К слову, европейские страны обеспокоены возможным прекращением помощи Украине в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В Британии опасаются того, что Трамп прекратит военную помощь Киеву, заставив его к мирным переговорам в пользу Москвы. Франция призывает к усилению военного потенциала в Европе, учитывая угрозу изменения политики США.