Я не собираюсь угрожать всему миру, – Залужный сказал, сколько самолетов нужно Украине

Для успешного контрнаступления Украине нужно больше оружия, в том числе современные истребители – "не 120, но хотя бы ограниченное количество".

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и объяснил, почему Украине требуются боеприпасы и самолеты F-16. Он заявил, что пока это решение принимается, каждый день умирают многие.

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"Просто потому, что решение еще не принято", – отметил Залужный.

На командном пункте у Залужного есть экран, показывающий ему все, что есть в любой момент — авиацию стран НАТО на западной границе Украины, свои самолеты в небе над Украиной и российские на восточных краях.

"Скажем так, количество дежурящих самолетов у наших западных границ вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перенести сюда?", — спросил Залужный.

"Это все равно, что идти против врага с лугами и стрелами"

Издание отмечает, что поскольку у российского парка Су-35 значительно лучшая радиолокационная и ракетная дальность, более старые украинские самолеты не могут конкурировать. В результате войска на земле легко становятся целями.

По словам Залужного, Украине не нужно много самолетов.

Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Было бы достаточно ограниченного количества. Но они нужны. Ибо другого пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это все равно, что мы бы сейчас пошли в наступление с лугами и стрелами,

– сказал главнокомандующий.