Иначе Украина не выстоит: почему нам нужен контроль над информационным пространством

В информационном пространстве Украины не было сделано абсолютно ничего для того, чтобы победить в войне. Мы так и не дали достойного ответа врагу в этой сфере.

Почему тотальная свобода слова сейчас не ко времени

Можем сравнить, как все происходило у нашего врага. Конечно, Россия – это не пример для подражания, но у врага нужно учиться. Далее читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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В начале полномасштабного вторжения настроения в России были очень нестабильны – мы постоянно видели каких-то недовольных блогеров, артистов с очень неоднозначной позицией и так далее. Тогда казалось, что есть шанс, что в России таки могут вспыхнуть какие-то протесты. Однако Кремль закрыл рот всем, кто был недоволен. Блогеры исчезли, артисты или поддерживают войну, или ее замалчивают. Российским властям удалось нейтрализовать опасность внутри своей страны.

Российские пропагандисты, стабилизировав ситуацию у себя, достигли заметных результатов в Украине. Поэтому нам тоже надо действовать.

Безусловно, свобода слова – это одна из идей, за которые мы воюем. Но при этом мы забываем, что сейчас находимся в состоянии войны. Мы буквально ходим по лезвию ножа и можем потерять свою государственность. Поэтому отстаивать тотальную свободу слова сейчас, в условиях полномасштабной войны, когда враг пытается нас сломать – не время.

Нельзя позволять людям резко негативно высказываться о ТЦК или о военных. Это неправильно, учитывая то, в какой ситуации мы сейчас находимся.

Три ошибки, которые допустила Украина

У нас нет государственного органа или медийной стратегии, которые бы боролись с недовольством внутри страны.

Государство не объясняет людям, почему их недовольство сейчас не ко времени.

Нет положительного и успешного образа военного.

Это вообще ненормально, что у нас до сих пор существуют группы в телеграме или вайбере, в которых следят за передвижением ТЦК. Важно понять контекст – в Украине продолжается полномасштабная война, крупнейшая в Европе со времен Второй мировой войны.

В Украине до сих пор нет стратегии по созданию успешного образа военного, которая бы работала над вовлеченностью людей в армию. Россия десятками выпускает ролики и на украинскую, и на внутреннюю аудиторию. В то же время у нас есть только какие-то милые и добрые единичные ролики, которые лишь в целом касаются темы войны.

В начале полномасштабного вторжения человек, который шел в армию, понимал, что если погибнет на войне или получит тяжелое ранение, то сделает героический поступок и о нем будут помнить. Сейчас это ощущение давно утрачено. Хуже всего, что даже военные, которые сейчас воюют, также этого не чувствуют. Это проблема информационного пространства.

Сейчас у людей нет большой мотивации идти в армию. Огонь, который был разожжен в начале, когда люди стояли в очередях под ТЦК, чтобы мобилизоваться, нужно было поддерживать.

Я не хочу, чтобы это звучало цинично, но информационное пространство необходимо контролировать. Если мы в ближайшее время не начнем за это браться и контролировать, то ситуация будет только ухудшаться.

Нам нужна культура рождения воина

Многие украинцы думают только на тактическом уровне – через 2 – 3 недели закончится война, летом дойдем до Крыма, скоро перемирие, которое непонятно чем закончится. Все живут мыслями, что скоро все закончится. Да, закончится, но если наступит перемирие, то через какое-то время начнется вторая фаза войны.

Очень важно зарождать в Украине культуру отношения к государству и его защите. Например, сознание рыцарей в свое время строилось на том, что когда мальчик рождался, то знал, что должен воевать, чтобы получить какой-то статус в государстве. С самого детства людей учили и готовили к тому, что им придется столкнуться с войной. В этом не было чего-то страшного, это была почетная миссия, честь для каждого мужчины воевать за свою страну.

У нас такой государственной культуры нет, нет культуры рождения воина. Сейчас никто не говорит ребенку, что когда он вырастет, то сможет стать успешными военными.

В Украине военных воспринимают как бедных и несчастных. Важно работать над созданием другого образа – элиты, человека, на которого все должны равняться. Когда мы достигнем такого восприятия обществом военного, тогда попасть в армию будет честь. Нужно доносить мысль о том, что военные – это лучшие люди сейчас среди нас.

К сожалению, мы живем в государстве, которое вынуждено воевать, так сложилось исторически и геополитически. Поэтому другого выбора у нас нет.