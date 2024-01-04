Оружие нужно срочно: почему очень важно помешать врагу до весны

В последние несколько месяцев война в Украине изменилась. Теперь это война всего НАТО. Сейчас, в срочном порядке, НАТО должно передать как можно больше оружия и боеприпасов Украине. Больше об этом – в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Запад наконец проснулся

Президент США Джо Байден заявил, что американские войска будут воевать с российскими, если Владимир Путин решит напасть на любую из стран НАТО. Наконец-то, эти слова прозвучали, ведь раньше их пытались избегать.

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Все думали, что обойдется. Мол, украинцы очень изобретательны и крайне удачливы – нам не то, что воевать с Россией не придется, но даже говорить об этом в голос. Но, к сожалению или к счастью, все не так. Стоило только одной из 6 крупных наступательных операций Украины не принести ожидаемого успеха, как в Белом доме пришли в тонус.

Американский президент заявил: "Если Путин захватит Украину, он на этом не остановится. Здесь важно видеть именно эту долгосрочную перспективу. Путин собирается продолжать, он дал это понять. Если он атакует союзника по НАТО, мы, как член Альянса, взявший на себя обязательство защищать каждый дюйм территории НАТО, будем иметь то, к чему не стремимся и чего нет сегодня: американские войска – ещё раз – американские войска будут воевать против российских войск".

Это сказал наиболее проинформированный человек на планете – президент США. Возникает вопрос – как же так, всего несколько месяцев назад скорая победа Украины казалась безальтернативной, а теперь Байден говорит о возможном поражении Украины и войне США с Россией. Как же так вышло? Чтобы в этом разобраться, нам нужно отмотать полгода назад.

Начало июня 2023 года. Позади Украины – 4 феноменальные и триумфальные наступательные операции:

изгнание россиян из-под Киева, Чернигова и Сум;

бегство оккупантов из стратегически важного острова Змеиный;

далее их знаменитая "перегруппировка" в Харьковской и Луганской областях на 100 километров в тыл;

"жест доброй воли" россиян из Херсона – единственного областного центра, который им удалось захватить за время полномасштабного вторжения.

Впереди была еще одна успешная операция – изгнание Черноморского флота из северо-западной части Черного моря, но об этом пока никто не знал.

На фоне первых четырех блестящих побед над некогда второй армией мира Вооруженные Силы Украины казались какими-то посланными с небес инопланетянами или архангелами, способными вообще на все, даже если из оружия есть только автоматы "Калашникова" и камни.

Именно поэтому Запад на долгое время потерял бдительность. Мол, зачем давать много оружия, если украинцы и так отлично справляются. Купим на эти деньги шампанское и поднимем бокалы за прошлые и будущие успехи украинцев.

С такой общей оценкой Вооруженных Сил Украины трудно не согласится – они действительно неоднократно творили нечто похожее на чудеса. Но на голом энтузиазме можно выехать раз, можно выехать два, можно, как оказалось, выехать даже целых 5 раз. Но в шестой раз выяснилось, что до кремлевских маньяков, в отличие от Запада, начало что-то доходить. Они стали менять стратегию. Россияне буквально завалили участки фронта минами и загнали на поле боя еще больше оккупантов.

Теперь, когда ВСУ уперлись в беспрецедентную, невиданную до сих пор гору мин и зомби, на Западе проснулись: "Как так? Раньше все шло как по маслу. Что случилось?".

Помощники террористов

Нынешние руководители большинства западных стран, понимая всю ответственность за происходящее, прямо говорят – не получилось, помощи должно быть больше и нужно затянуть пояса.

"Эта война, пожалуй, не закончится в ближайшее время. Мы должны продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе. Германия должна быть даже готова к тому, что придется делать еще больше, когда другие ослабеют", – заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

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Но есть и те, кто говорит совершенно противоположное. Мол, одно из шести наступлений в Украине получилось не таким, как хотелось, так что надо перестать помогать Украине. Эти персонажи делятся на 3 категории:

те, кто непосредственно получает деньги от Путина и часто даже не скрывает;

те, кто не факт, что получает деньги, но однозначно занимается популизмом, чтобы предлагать легкие решения, набрать политические баллы и прийти к власти;

западные "лидеры мыслей", которые зажрались деньгами.

Все они – сознательно или нет – являются помощниками террористов, потому что помогают России в этой войне. Информационная поддержка в этом плане даже важнее финансовой. Ведь в демократических странах решения власти зависят от мнения большинства населения.

Именно поэтому работа с этим населением и сейчас является основной картой, которую пытаются разыгрывать кремлевские маньяки.

Ну а теперь главное: что будет дальше? Что будет, если лжецы победят? Если они сумеют убедить Запад в том, что проще не тратить на защиту Европы от агрессора лишние 10 евро в месяц на душу населения, а просто договориться с террористами и сдать им часть Украины?

Какой план лелеет Путин

Чтобы получить ответ на эти вопросы, необходимо посмотреть, что сейчас происходит с Путиным, который поверил сказкам своих слуг о том, что Украина во время контрнаступления потеряла весь свой военный потенциал.

Старый маньяк поймал экстаз и теперь планирует новые свершения. Он думает, что проведя весной шапито, которое они называют выборами, и якобы победив, навсегда лишится статуса "дважды опущенного" и снова засияет на всю "Россию-матушку".

Взглянем правде в глаза: пропаганда и интеллектуальные способности большинства россиян устроены так, что власть Путина после весеннего цирка действительно сможет укрепиться. Тогда дед объявит в России тотальную мобилизацию. Мол, мы же воюем со всем НАТО, и вот теперь пора воевать по-настоящему.

К тому времени Путину нужно показать хоть какой-то результат. Именно поэтому российские войска с настойчивостью зомби продолжают штурмовать Авдеевку. Они уже успели положить там примерно столько своих солдат, сколько людей проживало в этом городке в лучшие годы.

Подозреваю, что Путин таки положит на 30-тысячный город еще тысяч 100 своих граждан и сможет его захватить. Пропагандисты подадут это своим массам не как величайшую демографическую катастрофу для России, а как

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Далее, для победы над Украиной, Путин опрокинет на нее своих мобилизованных уже не только из сел, но и из крупных городов. Страна, которая в 3 с половиной раза меньше России по населению, и в которой каждая человеческая жизнь ценится в тысячи раз больше, чем в России, математически не сможет вести такую войну годами. А если военная помощь Запада сократится – то даже месяцами.

Оккупантов нужно дожать до весеннего шапито в России

Именно поэтому США и союзники должны как можно быстрее предоставить Украине кассетные снаряды и тактические ракеты. Благодаря этому оружию потери вооруженных сил России еще до выборов можно будет привести к таким значениям, что ни одну Авдеевку никто взять не сможет. Тогда бы самой России пришлось становиться в глухую оборону.

В таком случае на весеннем цирке Путин будет выглядеть уже не дважды, а трижды "опущенным паханом". Ведь он так вдохновенно целых 9 месяцев кричал, что в Украины ничего не получится, а Россия будет воевать до самого конца, а тут никакого конца и близко не видно, а у россиян есть только два главных вопроса – когда закончатся война и мобилизация?

Тогда объявлять новую волну мобилизации для войны со всем НАТО будет как-то неудобно. Кассетные снаряды, которые выполнят свою работу в тандеме с истребителями-бомбардировщиками F-16, помогут удерживать планку российских потерь на правильном уровне. Если сейчас в сутки Россия теряет в среднем тысячу бойцов, то с хорошо отлаженными поставками этот показатель может возрасти в полтора-два раза.

Но здесь возникает другая проблема – кассетные и вообще артиллерийские снаряды на Западе в большом дефиците. Поэтому долго вести такую войну тоже не удастся. В этой связи оптимальным решением будет передать Украине столько тактических ракет, сколько нужно для того, чтобы полностью лишить логистики российские войска и открыть возможность для нового наступления ВСУ в 2024 году.

Сценарий развития событий, если Запад не активизирует поставки

Теперь я расскажу, что будет, если всего этого не произойдет, а помощь Украине будет сокращаться. Лишенная огневого могущества Украина будет вынуждена противостоять еще большему количеству россиян на поле боя. Как сказал президент Владимир Зеленский, сражаться придется так, как в первые месяцы войны.

Годами так воевать невозможно, так что придется отступать все дальше и дальше. В конце концов Украина будет вынуждена подписать с российскими маньяками что-то вроде "мирного плана". Захватив новые территории, оккупанты доведут свои массы до полного псевдопатриотического экстаза, поддержка любых действий Путина возрастет до 80% и более. После исчезновения или утихания фронта в Украине, в России освободится около полумиллиона солдат.

Как вы думаете, куда они отправятся? Причем сразу же, чтобы не дай Бог не потерять пропагандистского запала.

Верно, в Латвию, Эстонию, Литву и Польшу. Как вы считаете, смогут ли эти страны, отдавшие Украине уже, кажется, практически все свое оружие, продержаться долго? Особенно если к полумиллиону российских зомби с боевым опытом присоединится еще миллиончик-другой без опыта, зато с нацистским задором?

Важно Основной вызов 2024 года

В случае даже просто замораживания фронта в Украине и особенно в случае, не дай Бог, поражения Украины – российские солдаты будут стоять у ворот Берлина и Парижа уже через несколько месяцев. Вот только я не помню, чтобы в Берлине и Париже строились укрепрайоны для обороны от варваров с Востока.

То же касается Рима и Мадрида. Абсолютно вся Европа рискует быть захвачена безумными зомби, если вовремя не проснется. Особенно, если к тому времени к власти в США придет Дональд Трамп и разрушит систему НАТО, как это планирует.

Европе грозит еще хуже, чем было в Буче и Мариуполе

Самым страшным для европейцев в таком случае стала бы даже не потеря своей государственности. А то, что россияне с ними будут делать, захватывая их земли. Ужас, произошедший в Буче, Изюме и Мариуполе, может повториться в Европе в значительно больших масштабах и даже в более страшных формах. Почему? Да потому, что к западным европейцам ненависти и зависти у россиян даже больше, чем к украинцам.

Если здесь они насилуют, отрезают людям головы и воруют все до унитазов, то то, что они будут творить на Западе, мне даже трудно представить. Это мнение нужно доносить на всех площадках для всех категорий людей на Западе.

Только Вооруженные Силы Украины – гарант безопасности и спокойствия всей Европы. Именно ВСУ, именно сейчас, именно под Авдеевкой, Бахмутом, Роботиным, Купянском и Лиманом решают судьбу всей Европы и всего цивилизованного мира.

Мы разобрали только перспективу нескольких месяцев, а что будет в перспективе нескольких лет? Активизируются ли друзья России – диктаторские режимы Китая, Ирана и КНДР? Разве они упустят возможность показать всему миру, а особенно нелюбимым соседям, что демократия – это якобы "путь в никуда"?

Нападет ли Китай на Тайвань и Индию, Северная Корея – на Южную, а Иран – на многострадальный Израиль? Захлебнется ли вся планета в крови и тотальной бойне? Разумеется, да.

Именно поэтому прямо сейчас все должны прислушиваться к настоящим мировым лидерам – таким, как Джо Байден, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, Риши Сунак и многим другим, кто не боится сказать своим избирателям, что они обязаны затянуть пояса, если вообще хотят жить. И уж тем более если хотят жить в мире и достатке, а не в нищете, унижениях и средневековом бесправии.

Такие как Виктор Орбан, Илон Маск, Дональд Трамп и их поклонники уже сегодня должны быть выведены на чистую воду. Все их мотивы должны быть объектом пристального внимания правоохранителей, а бред, который они несут, должен блокироваться во всех соцсетях.

Призываю вас принять максимально активное участие в нашей совместной победе в информационной войне.

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