Украине нужно не менее 5 – 7 лет для полного разминирования территорий, – МВД
Источник:МВД Украины
Российские войска оставляют после себя множество мин, растяжек и неразорванных снарядов. Для обезвреживания этих опасных боеприпасов на всей территории Украины понадобится 5 – 7 лет.
Такую информацию 20 мая в эфире всеукраинского телемарафона сообщила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян. Она рассказала, что с начала полномасштабного вторжения России на территории Украины уже обезвредили почти 114 тысяч взрывоопасных предметов. В частности, пиротехники ликвидировали около 2 тысяч авиационных бомб.
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По словам Мэри Акопян, спасатели обследовали территорию Украины более 22 тысяч гектаров. Пиротехнические подразделения ГСЧС ежедневно изымают от 2 до 5 тысяч взрывоопасных предметов.
Акопян рассказала, что сейчас МВД оценивает загрязнение территории опасными боеприпасами в около 300 тысяч квадратных километров. По ее словам, это в десятки раз большее количество чем имеет международный опыт.
Исходя из того, что один день активных боевых действий равен до 30 дней разминирования, по самым оптимистическим прогнозам нам необходимо 5 – 7 лет до полного разминирования,
– отметила Мэри Акопян.
В частности, заместитель министра рассказала о шагах, предпринимаемых украинскими властями, чтобы ускорить процесс гуманитарного разминирования. Для этого уже создан Международный центр гуманитарного разминирования. Целью его основания является, в том числе, и привлечение международной помощи: профессиональной, технической и финансовой.
"Уже около 20 иностранных организаций откликнулись и проходят сертификацию для работы в Украине", – сообщила в эфире она.
Несколько команд уже прибыло в Украину. Они начнут работу в разных регионах страны на следующей неделе, отметила Акопян.
Минная опасность в Украине
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