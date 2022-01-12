Украине нужно "определенное время", чтобы вступить в НАТО, – Госдеп США

12 января 2022 , 22:16
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Источник:

Укринформ

В Госдепе США подчеркнули, что НАТО открыто для всех. Однако Украине и Грузии для вступления в Альянс нужно еще "определенное время".

"Украина находится в процессе"

Украина сохраняет перспективу членства в Альянсе. Об этом по итогам заседания Совета НАТО – Россия заявила первая заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

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Мы (НАТО – 24 канал) открыты для всех, и, конечно, Украина – одна из тех стран, которая очень хочет стать членом. Они находятся в процессе. Это требует определенного времени, и впереди еще много работы для того, чтобы достичь высоких стандартов НАТО.
– подчеркнула чиновница.

Подробности заседания Совета НАТО – Россия

12 января в Брюсселе начались переговоры Совета НАТО – Россия. На них стороны обсудили безопасность в Европе, в частности, возле  границ Украины. Российскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, а председательствовал на заседании генсек Альянса Йенс Столтенберг.

К слову, на брифинге после переговоров Столтенберг заявил, что Москва дорого заплатит за агрессию против Украины.

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Автор: Софія Мінджоса