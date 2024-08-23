В Минобороны объяснили, что может "приземлить" вражеские самолеты тактической авиации

Россия продолжает нести потери в полномасштабной войне против Украины. В Минобороны рассказали, что может заставить вражескую тактическую авиацию "приземляться".

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк рассказал, что при невозможности расширения нашего авиапарка нам нужно снижать активность тактической авиации врага. В то же время Россия сохраняет преимущество в небе.

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Нужна мощная система ПВО

По словам Гаврилюка, нужно укреплять систему ПВО, увеличивать количество ударного вооружения дальнего радиуса действия и т.д., ведь это тоже "арифметика войны".

Мощная система ПВО может "приземлить" вражеские самолеты тактической авиации и обезопасить наши города от ракет россиян,

– пояснил чиновник.

По словам заместителя министра обороны, именно поэтому в перечне первоочередных потребностей Украины остаются средства ПВО и ракеты к ним. Говорится о различных комплексах, разного радиуса действия: ближнего, среднего, дальнего.

Важно понимать, что труднее всего защитить прифронтовые территории, ведь на реагирование с момента запуска ракеты есть считанные минуты. Именно поэтому там должно быть достаточное количество систем ПВО, однако именно там также и самый высокий риск поражения.