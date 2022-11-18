Украине нужно добиваться отхода Путина от власти, – Яковина о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский предложил сделать переговоры между Украиной и Россией публичными. Но спикер Путина – Песков считает, что нет такого понятия, как "публичные переговоры". И в России действительно не существует такого термина.

Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист, международный обозреватель Иван Яковина. По его мнению, если Путин когда-то и придет на переговоры, ему придется врать. Но он это может делать только со своими подчиненными, потому что никто не возражает.

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Путин никогда не согласится на публичные переговоры

Яковина считает, когда Путин будет разговаривать с людьми, которые ему не подчиняются, его ложь не "проканает". Если это станет очевидным, его авторитет в мире и в России упадет "ниже плинтуса". Поэтому Путин никогда в жизни не согласится на публичные переговоры.

Никаких переговоров – публичных или непубличных – с Путиным быть не может. Это мое глубокое убеждение, и я от него не отказывался с 2014 года. Я уже тогда говорил, что Минские соглашения никогда не будут работать,

– подчеркнул журналист.

Украине нужно добиваться, чтобы ушел Путин

По его мнению, с Российской Федерацией нужно договариваться только тогда, когда там сменится руководство. Пока говорить там не с кем, ведь не существует субъекта для переговоров, пока у власти Путин.

"У него есть одна единственная цель – уничтожение Украины, поэтому либо Путин уйдет, либо – Украина. Наша задача – не допустить второго, поэтому Украине нужно добиваться, чтобы ушел Путин", – отметил Яковина.

Никаких переговоров с Путиным быть не может: смотрите видео

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