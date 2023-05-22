Воины света: почему НАТО должно вступить в Украину

11 – 12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит стран НАТО, на который Украина возлагает высокие надежды. Почему он так важен – читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Украина должна сместить акценты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба однозначно заявил, что отсутствие движения по вступлению нашей страны в Альянс неприемлемо, а от встречи в Литве Украина ожидает четкого шага в направлении членства. Президент Владимир Зеленский был еще более категоричен: "Уже во время войны мы хотим услышать четкий сигнал, что мы будем в НАТО после войны".

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Понятно, что де-юре Украина сможет присоединиться к Альянсу только после победы над Россией, но перспективы вступления уже приобретают более четкие очертания.

С одной стороны, поддержка вступления Украины в НАТО среди украинцев выросла до рекордного уровня – 82%. С другой стороны, уровень поддержки членства нашей страны в Альянсе колеблется в опрошенных странах ЕС от 50 до 56%, а в США составляет 70%. Осталось дождаться политического решения о завершении 29-летнего пути Украины в этот союз.

Чтобы ускорить этот процесс, нам необходимо сместить акцент с "почему Украина должна быть в НАТО" на "зачем НАТО необходимо, чтобы Украина была в его составе".

Выгода Украины от вступления в этот военный блок очевидна: от этого зависит вопрос существования самой государственности и суверенитета. Пора начать объяснять Западу зачем им нужна Украина, и какую функцию она закроет в НАТО.

Североатлантический союз – это военно-оборонный союз. Это предполагает, что страны-участницы получают какие-то права и преференции, решают определенные общие задачи, выполняют необходимые функции и разделяют ответственность ради всеобщего блага. Киев должен четко сформулировать НАТО, что оно получит от Украины в обмен на членство.

Заметьте Зона апокалипсиса или "что там по Бахмуту?"

С учетом того, что украинская армия уже более года успешно противостоит превосходящим силам путинских орд, и на этот момент является самой подготовленной и опытной в Европе, именно свой боевой опыт она и может предоставить НАТО в качестве бонуса. Украина может закрыть в Альянсе функцию компетентного военного контингента. Станьте чем-то похожим на французский Иностранный легион, только более масштабным.

Как нам стать серьезным игроком на международной арене

Предпосылки для этого существуют. США, как основной участник НАТО, еще до вторжения российских оккупационных войск в Украину одобрили стратегию на снижение военного присутствия и количества армейских баз по всему миру. Украина вполне может заменить американских военных. Особенно учитывая, что НАТО будет постепенно занимать роль ООН в разрешении военных конфликтов.

Во-первых, ООН нуждается в реформировании. В ходе российского вторжения ООН обнаружила свою несостоятельность как международного арбитра.

Во-вторых, сейчас только НАТО владеет необходимым инструментарием для того, чтобы быть мировым игроком и решать задачи, которые не способна решить ООН, в частности, в странах Африки и Азии. НАТО, благодаря украинцам, сможет расширить границы своего влияния. По сути, стать новым, более совершенным "ООН".

Альянс давно перерос эпитет "Североатлантический". О желании вступить в НАТО уже заявила Япония. Не за горами аналогичные заявки от Кореи, Австралии и других стран. Более того, мир сейчас стал очень маленьким. Китай и Россия играют в геополитику и в Африке, и в Азии, заставляя НАТО распространять свое влияние далеко за пределы консервативного восприятия Североатлантического союза.

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Соответственно, это будет предполагать расширение военных контингентов и баз НАТО по всему миру. В этой стратегии украинская армия сможет сыграть ключевую роль в инструменте Альянса. Стать частью процесса обеспечения мировой безопасности. Формируя контингенты на добровольной основе и размещая их на базах НАТО, Украина получит финансирование из других стран-участниц. Это будет наш вклад. Те 2% ВВП на оборону, как того требуют правила организации.

Благодаря этому, мы сможем устроиться в мировые производственные цепочки оборонной промышленности и развивать свою армию, становясь серьезным игроком на международной арене.