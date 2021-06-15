Циклон над Черным морем: в Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине на среду, 16 июня, объявлено штормовое предупреждение из-за грозы, града и шквального ветра. Людям рекомендуют не пренебрегать собственной безопасностью.

В южных и центральных областях синоптики прогнозируют грозы. Кроме того, днем ​​некоторые регионы будут страдать от града и шквалов. Скорость ветра иногда достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Синоптики предупредили о I уровне опасности (желтый)

Штормовое предупреждение также остается актуальным на 15 июня. Фактически всю территорию Украины, кроме юга и запада, накроют дожди.

Синоптики предупреждают о возможном подъеме уровня воды в реках.

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