Рада одобрила отсрочку от призыва научным и педагогическим работникам

Верховная Рада 29 июля расширила список лиц, не подлежащих мобилизации. Теперь отсрочка от военной службы установлена для научно-педагогических работников, независимо от научной степени.

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Закон "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" об отсрочке от призыва на военную службу при мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам поддержал 281 депутат.

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Целью принятия этого закона является сохранение педагогического (преподавательского) и научного кадрового потенциала Украины путем обеспечения права на отсрочку от призыва.

На отсрочку могут рассчитывать "научные, научно-педагогические и педагогические работники, при условии, что они работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0 ,75 ставки".

Также Рада проголосовала за предоставление отпусков по уходу за ребенком не только женщинам, но и мужчинам, в случае если оба военнослужащие.

Как подтвердить отсрочку от мобилизации

В Украине из-за вторжения России по меньшей мере до 23 августа продлили военное положение и мобилизацию. Военнообязанные украинцы имеют право на отсрочку по семейным обстоятельствам:

содержание человека с инвалидностью;

отец-одиночка;

отец троих или более несовершеннолетних детей.

Чтобы подтвердить право на отсрочку, нужно явиться в военкомат и предоставить соответствующие документы, например, свидетельства о рождении детей или удостоверение человека с инвалидностью, после чего работники центра комплектования сделают запись в учетном деле военнообязанного.

Во время мобилизации военнообязанным запрещено покидать Украину. В Госпогранслужбе пояснили, что исключения есть для мужчин и женщин, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет.

Для пересечения границы на данном основании необходимо предоставить подтверждающие документы на содержание трех и более детей младше 18 лет.

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