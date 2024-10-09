Процедуру бронирования приостановили: СМИ заявили, что причина – возмущения Зеленского

Накануне появилась информация, что в Украине приостановили процедуру бронирования до 15 ноября 2024 года. Причиной этого могло стать возмущение Владимира Зеленского.

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на решение правительства по итогам совещания, текст которого опубликовало издание The Page. Источники ЭП в правительстве подтвердили его достоверность и принятие.

Смотрите также Повестки по почте будут вручать по-новому: какие изменения внес Кабмин

Что известно об остановке бронирования работников

Согласно выписке из протокола Кабмина, который опубликовало СМИ, Правительство приостановило действие правил, регулирующих процесс определения предприятий, учреждений и организаций, критически важных для экономики, жизнеобеспечения населения и поддержки ВСУ, в соответствии с постановлением Кабмина №76.

Поэтому временно центральные органы исполнительной власти и областные администрации не будут иметь возможности определять такие предприятия, которые являются важными для экономики и жизнедеятельности населения. Однако министерства сохранят эти полномочия.

Также, если будет обнаружено необоснованное бронирование для военнообязанных, его аннулируют.

Министерство экономики и Минобороны должны подготовить проект решения для Кабмина по проверке обоснованности решений о критически важных предприятиях и пересмотра таких решений на следующем заседании Правительства.

Областным администрациям и Киевской городской администрации рекомендовано включить руководителей областных ТЦК в комиссии по определению критических предприятий и провести аудит принятых решений до 15 ноября.

Выписка из протокола / Фото The Page

Добавим, что правдивость этой информации также подтверждает источник "РБК-Украина" в Кабмине. Там также добавили, что инициатором этого решения было Минобороны.

Что могло возмутить Зеленского

По информации СМИ, президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство бронированием 1,5 миллиона человек, из-за чего правительство приостановило действие отдельных положений по определению критически важных предприятий до 15 ноября 2024 года.

Президент был на совещании. Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона,

– объяснил собеседник издания причину принятия соответствующего решения.

Заметим, что согласно тексту документа, который опубликовали СМИ, центральным органам исполнительной власти, областным администрациям и другим государственным учреждениям рекомендовано временно воздержаться от принятия решений по определению критически важных предприятий до окончательного урегулирования вопроса.