Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала назвал положительные моменты сотрудничества Укроборонпрома и Rheinmetall.
Советуем прочитать Летающая смерть: что известно о ракетах Х-101, которыми Россия атаковала Украину 12 июня
Сплошной плюс
Открытие завода Rheinmetall в Украине – это первый шаг к совместному производству и ремонту некоторых видов вооружения с немецкой компанией. Rheinmetall является одним из основных производителей оружия в Германии, которое уже давно продемонстрировало свою эффективность на фронте.
Этим также может воспользоваться инвестиционный фонд BlackRock, активы которого составляют более 10 триллионов долларов. Топ-менеджеры компании еще в 2023 году встретились с президентом Владимиром Зеленским и подписали соглашение о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины.
В этом сотрудничестве есть 2 важных фактора:
- влиятельные иностранные структуры видят в Украине будущее и вкладывают средства в наше производство;
- поврежденная техника очень быстро ремонтироваться, украинские инженеры будут этому учиться, а впоследствии запустится производство оружия.
Шаг за шагом придем к серьезному производству вооружения на нашей территории. И надпись "made in Ukraine" (сделано в Украине – 24 Канал) даст возможность в ближайшие несколько десятков лет продавать оружие, когда оно подтвердит свою эффективность и разгромит российскую армию на нашей территории,
– отметил Роман Свитан.
Что известно о помощи Украине от Германии
- На данный момент Германия занимает одну из ведущих позиций в усилении украинской противовоздушной обороны и восстановления страны. Немецкое правительство также поощряет другие государства активнее участвовать в инициативах Берлина.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в конце мая объявила, что ее страна выделит 60 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины, в частности для жителей восточных регионов.
- Тогда же Германия сообщила о предоставлении Киеву нового комплексного пакета военной помощи. В него вошло значительное количество вооружения, включая HIMARS, беспилотники, танки, снаряды, инженерную технику и прочее.
- Кроме того, правительство Германии передаст нашему государству еще одну такую важную установку как зенитно-ракетный комплекс Patriot. Это будет уже четвертая переданная немцами установка.