Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в эфире 24 Канала назвал положительные моменты сотрудничества Укроборонпрома и Rheinmetall.

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Сплошной плюс

Открытие завода Rheinmetall в Украине – это первый шаг к совместному производству и ремонту некоторых видов вооружения с немецкой компанией. Rheinmetall является одним из основных производителей оружия в Германии, которое уже давно продемонстрировало свою эффективность на фронте.

Этим также может воспользоваться инвестиционный фонд BlackRock, активы которого составляют более 10 триллионов долларов. Топ-менеджеры компании еще в 2023 году встретились с президентом Владимиром Зеленским и подписали соглашение о предоставлении услуг по сопровождению Фонда развития Украины.

В этом сотрудничестве есть 2 важных фактора:

влиятельные иностранные структуры видят в Украине будущее и вкладывают средства в наше производство;

поврежденная техника очень быстро ремонтироваться, украинские инженеры будут этому учиться, а впоследствии запустится производство оружия.

Шаг за шагом придем к серьезному производству вооружения на нашей территории. И надпись "made in Ukraine" (сделано в Украине – 24 Канал) даст возможность в ближайшие несколько десятков лет продавать оружие, когда оно подтвердит свою эффективность и разгромит российскую армию на нашей территории,

– отметил Роман Свитан.

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