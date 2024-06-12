Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу назвав позитивні моменти співпраці Укроборонпрому та Rheinmetall.
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Суцільний плюс
Відкриття заводу Rheinmetall в Україні – це перший крок до спільного виробництва та ремонту деяких видів озброєння з німецькою компанією. Rheinmetall є одним з основних виробників зброї у Німеччині, яка уже давно продемонструвала свою ефективність на фронті.
Цим також може скористатися інвестиційний фонд BlackRock, активи якого складають понад 10 трильйонів доларів. Топменеджери компанії ще у 2023 році зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та підписали угоду про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.
У цій співпраці є 2 важливі фактори:
- впливові іноземні структури бачать в Україні майбутнє та вкладають кошти у наше виробництво;
- пошкоджена техніка дуже швидко ремонтуватиметься, українські інженери будуть цьому навчатися, а згодом запуститься виробництво зброї.
Крок за кроком прийдемо до серйозного виробництва озброєння на нашій території. І напис "made in Ukraine" (зроблено в Україні – 24 Канал) дасть можливість у найближчі кілька десятків років продавати зброю, коли вона підтвердить свою ефективність та розгромить російську армію на нашій території,
– наголосив Роман Світан.
Що відомо про допомогу Україні від Німеччини
- Натепер Німеччина посідає одну з провідних позицій у посиленні української протиповітряної оборони та відновлення країни. Німецький уряд також заохочує інші держави активніше долучатися до ініціатив Берліну.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці травня оголосила, що її країна виділить 60 мільйонів євро гуманітарної допомоги для України, зокрема для жителів східних регіонів.
- Тоді ж Німеччина сповістила про надання Києву нового комплексного пакета військової допомоги. У нього ввійшла значна кількість озброєння, включаючи HIMARS, безпілотники, танки, снаряди, інженерну техніку та інше.
- Крім того, уряд Німеччини передасть нашій державі ще одну таку важливу установку як зенітно-ракетний комплекс Patriot. Це буде вже четверта передана німцями установка.