Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в етері 24 Каналу назвав позитивні моменти співпраці Укроборонпрому та Rheinmetall.

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Суцільний плюс

Відкриття заводу Rheinmetall в Україні – це перший крок до спільного виробництва та ремонту деяких видів озброєння з німецькою компанією. Rheinmetall є одним з основних виробників зброї у Німеччині, яка уже давно продемонструвала свою ефективність на фронті.

Цим також може скористатися інвестиційний фонд BlackRock, активи якого складають понад 10 трильйонів доларів. Топменеджери компанії ще у 2023 році зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та підписали угоду про надання послуг із супроводу Фонду розвитку України.

У цій співпраці є 2 важливі фактори:

впливові іноземні структури бачать в Україні майбутнє та вкладають кошти у наше виробництво;

пошкоджена техніка дуже швидко ремонтуватиметься, українські інженери будуть цьому навчатися, а згодом запуститься виробництво зброї.

Крок за кроком прийдемо до серйозного виробництва озброєння на нашій території. І напис "made in Ukraine" (зроблено в Україні – 24 Канал) дасть можливість у найближчі кілька десятків років продавати зброю, коли вона підтвердить свою ефективність та розгромить російську армію на нашій території,

– наголосив Роман Світан.

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