Минобороны открыло первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ

В Минобороны Украины рассказали, что в эксплуатацию был введен первый подземный стабилизационный пункт для ВСУ. О его точном месте расположения не сообщается.

Новейший госпиталь был сконструирован из шести стальных бункеров. В Минобороны рассказали, что госпиталь оборудован системой вентиляции, водоснабжением и имеет альтернативный источник питания.

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Что известно о первом подземном госпитале

В госпитале имеется современное медицинское оборудование, в частности операционные блоки и реанимационные отделения. В подземном стабилизационном пункте помощь могут получить более 100 раненых бойцов ежедневно.

В Минобороны поделились, что это только первый шаг в рамках масштабной инициативы. В будущем планируют построить еще более 20 таких подземных госпиталей.

Как выглядит подземный госпиталь / Фото Минобороны Украины

"Такие подземные стабпункты являются критически важными для сохранения жизней наших военных. В условиях интенсивных боевых действий мы должны обеспечить максимальную защиту и быструю медицинскую помощь нашим героям. Это первый шаг в рамках масштабного проекта, который укрепит нашу медицинскую инфраструктуру и позволит еще эффективнее поддерживать защитников на передовой", – отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.