В Украине ожидают замедление распространения Омикрона, – KSE

В Украине ожидается замедление темпов роста количества случаев COVID-штамма Омикрон. Такой прогноз заключили эксперты Киевской школы экономики (KSE).

Рост заболеваемости остановился

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко заявил, что если последние две недели мы видели прирост заболеваемости вдвое, то сейчас у нас есть рост на 75%.

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В дальнейшем ожидаем замедление темпов роста, но в то же время его продолжение,

– заметил Юрий Ганиченко.

По его словам, количество госпитализированных во время волны Омикрона уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с волной Дельта и составляет 10% больных.

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