В Украине ожидают замедление распространения Омикрона, – KSE
1 февраля 2022 , 14:09Читати новину українською
Источник:Интерфакс-Украина
В Украине ожидается замедление темпов роста количества случаев COVID-штамма Омикрон. Такой прогноз заключили эксперты Киевской школы экономики (KSE).
Рост заболеваемости остановился
Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко заявил, что если последние две недели мы видели прирост заболеваемости вдвое, то сейчас у нас есть рост на 75%.
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В дальнейшем ожидаем замедление темпов роста, но в то же время его продолжение,
– заметил Юрий Ганиченко.
По его словам, количество госпитализированных во время волны Омикрона уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с волной Дельта и составляет 10% больных.Обратите внимание! В то же время в Министерстве здравоохранения прогнозируют ежесуточно от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Сейчас максимальное суточное количество инфицированных достигло более 37 тысяч, его зафиксировали за сутки 28 января.
Актуальная статистика COVID-19
- За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 30 768 человек, в том числе 4 056 детей. В больницы госпитализировали 2069 человек. От осложнений коронавируса, к сожалению, скончались 192 пациента.
- Всего в Украине зарегистрировали 4 095 263 случая заболевания, в том числе 100 395 летальных.
- По состоянию на 1 февраля в оранжевой зоне карантина находится большинство областей Украины. В красной сейчас две области – Ивано-Франковская и Ровненская.