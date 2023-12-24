Не только поддержка наступления: какие задачи самолеты F-16 смогут выполнять сразу

Нидерланды готовятся к передаче Украине первых истребителей F-16. Речь идет о 18 единицах. Эти самолеты позволят иметь преимущество над врагом в воздухе и могут использоваться в том числе для защитных действий.

Об этом 24 Каналу отметил военный обозреватель Денис Попович. Он объяснил основные задачи F-16.

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Задание F-16

Истребители F-16 могут использоваться для защитных действий. Например, для нанесения ударов по наземным объектам противника, для сбития носителей корректированных авиабомб, для ударов по кораблям врага (если будет соответствующее оснащение), скоплениям сил.

"Это вопрос не наступления и обороны. Это вопрос поддержки с воздуха, который может быть как в наступлении, так и в обороне", – подчеркнул военный обозреватель.

Также к F-16 важны так называемые "самолеты-поддержки" – дальнего радиолокационного наблюдения. Они расширяют возможности истребителей.

Они видят и следят за происходящим на земле и создают систему указаний. Без этих самолетов и радаров возможности F-16 будут ограничены. А по вооружению, партнеры должны передать все: ракеты класса "воздух – воздух", планирующие бомбы, ракеты "Гарпун" – должен быть широкий перечень вооружения,

– предположил Денис Попович.

Аналитики ISW допустили, что первую партию F-16 Украина получит уже к концу 2023 года. Это может свидетельствовать о том, что партнеры решили ускорить оказание помощи.

"Они видят и понимают, что нам трудно противостоять российским самолетам и они (россияне – 24 Канал) имеют преимущество в воздухе. И таким образом партнеры решили улучшить наше положение", – пояснил эксперт.

Но в то же время он добавил, что, по его мнению, самолеты появятся у нас уже в следующем году.

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