В Украине планируют провести эксгумацию жертв Волынской трагедии

Украинский институт национальной памяти в ответ на запросы граждан Польши планирует начать работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области.

По результатам рассмотрения обращения, которое поступило в сентябре 2024 года Украинский институт национальной памяти намерен включить поисковые работы в план работы и мероприятий на 2025 год. Об этом говорится в заявлении УИНП.

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Глава УИНП Антон Дробович заявил, что Институт остается открытым к взаимодействию с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине.

Однако учитывая то, что официальные межинституциональные механизмы по решению проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют... УИНП склоняется к решению пойти навстречу интересам граждан Польши,

– сказал Дробович.

По его словам, в случае получения от польских граждан необходимых уточнений по локализации потенциальных мест поиска УИНП "будет стараться помочь им несмотря на войну и сложную экономическую ситуацию".

В реализации этого решения Институт будет взаимодействовать с Государственной межведомственной комиссией по увековечению памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий и Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины.

Отмечается также, что оперативность реализации поисковых работ будет зависеть от имеющихся ресурсов.