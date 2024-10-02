За результатами розгляду звернення, яке надійшло у вересні 2024 року Український інститут національної пам'яті має намір включити пошукові роботи до плану роботи та заходів на 2025 рік. Про це йдеться в заяві УІНП.

Читайте також Будемо розмовляти, – Сибіга про можливість блокування вступу у ЄС через Волинську трагедію

В Україні планують ексгумувати жертв Волинської трагедії

Голова УІНП Антон Дробович заявив, що Інститут залишається відкритим до взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження і догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні.

Проте з огляду на те, що офіційні міжінституційні механізми щодо розв'язання проблемних питань з польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам’яті вже тривалий час не діють… УІНП схиляється до рішення піти назустріч інтересам громадян Польщі,

– сказав Дробович.

За його словами, в разі отримання від польських громадян необхідних уточнень щодо локалізації потенційних місць пошуку УІНП "буде старатися допомогти їм попри війну і складну економічну ситуацію".

У реалізації цього рішення Інститут взаємодіятиме з Державною міжвідомчою комісією з увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій і Міністерством культури та стратегічних комунікацій України.

Зазначається також, що оперативність реалізації пошукових робіт залежатиме від наявних ресурсів.