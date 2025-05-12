Члены гуманитарной миссии по разминированию: детали гибели австралийца и британца в Украине
- В Украине погибли саперы из Австралии и Великобритании во время выполнения гуманитарной миссии по разминированию.
- Австралиец Ник Парсонс и его британский коллега погибли при обезвреживании взрывного устройства в Харьковской области, еще один волонтер получил ранения.
В Украине погибли саперы из Австралии и Великобритании. Они приехали в наше государство как члены гуманитарной миссии по разминированию.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на австралийский телеканал ABC.
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Что известно о гибели австралийца и британца в Украине
Австралийский телеканал подтвердил гибель бывшего солдата в Украине во время обезвреживания мин и разминирования неразорвавшихся бомб. Его звали Ник Парсонс.
В медиа рассказали, что мужчина был волонтером в гуманитарной организации в восточном городе Изюм. Вместе с австралийским волонтером также погиб британец.
Оба иностранца погибли на прошлой неделе, когда пытались обезвредить усовершенствованное взрывное устройство в здании в Харьковской области. С ними был еще один волонтер, который, по предварительным данным, получил ранения.
Ник Парсонс работал в благотворительной организации "Prevail Together", которая занималась разминированием территории Украины. В то же время точные детали о смерти австралийца остаются неизвестными.
К слову, ранее о гибели австралийского волонтера сообщил премьер-министр страны Энтони Албанезе. Он отметил, что из уважения к частной жизни семьи и в соответствии с нашими обязательствами, пока существует ограничение относительно того, что мы можем говорить публично, но заметил, что погибший не был участником конфликта.