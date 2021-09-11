В Украине появилась женщина-олигарх, – Данилов

Алексей Данилов заявил, что в Украине олигархия – это мужское дело. Однако, по его словам, там уже появилась первая женщина.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны сообщил во время форума "Ялтинская европейская стратегия" в субботу, 11 сентября.

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Относительно олигархов – это такое мужское (дело, – 24 канал), но есть уже одна женщина,

– сказал Алексей Данилов.

В то же время политик отказался уточнить, кто же эта первая женщина-олигарх.

Стоит отметить, что в "Слуге народа" надеются, что за законопроект об олигархах народные депутаты могут проголосовать во второй половине сентября.

Законопроект об олигархах: детали

Во время заседания СНБО 15 апреля президент Владимир Зеленский инициировал создание законопроекта О статусе олигарха в Украине.

Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины. В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:

участвуют в политической жизни;

имеют значительное влияние на СМИ;

являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;

являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).

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