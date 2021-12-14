В Украине появится электронное удостоверение ветерана: Рада приняла закон

Верховная Рада проголосовала за внедрение электронного удостоверения ветерана. За это решение проголосовали 310 народных депутатов.

За инициативу проголосовали 14 декабря. Этим документом внесли изменения по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов.

Ранее Зеленский обещает в 2022 году квартиры всем ветеранам войны на Донбассе.

Что известно об э-удостоверении ветерана

Возможность использовать э-удостоверение ветерана или пострадавшего участника Революции Достоинства закрепили на законодательном уровне. Благодаря этому документу планируется наладить автоматизированный обмен информацией между Единым государственным реестром ветеранов войны и другими справочными системами и базами данных.

Отметим, что электронное удостоверение ветерана можно добавить в перечень документов в приложении "Дия".

Удостоверение можно будет сформировать бесплатно

В электронном варианте будет та же информация, что и в бумажном. Также присутствует уникальный идентификатор или QR-код.

Удостоверение можно будет сформировать бесплатно. Электронный документ будет служить безоговорочным подтверждением статуса для получения льгот и компенсаций.

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