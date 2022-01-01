В Украине в последний день 2021 года COVID-19 обнаружили у более чем 5 тысяч людей

Вчера, 31 декабря, в Украине коронавирус диагностировали у 5 026 человек. Из них 262 – дети, еще 74 – медицинские работники.

В больницы попали 1 554 человека. К сожалению, не удалось спасти 190 человек с недугом. Болезнь 31 декабря преодолели 6 073 человека.

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Охват тестирования населения

За минувшие сутки в Украине провели 54 666 тестирований на коронавирус. В частности,22 507 исследований было проведено методом ПЦР, 4 367 – методом ИФА и 27 792 – экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2.

Сколько случаев обнаружили в регионах

Больше всего новых больных коронавирусом обнаружили в столице, а также на Львовщине и в Киевской области.

Киев – 976;

Винницкая область – 159;

Волынская область – 58;

Днепропетровская область – 119;

Донецкая область – 184;

Житомирская область – 176;

Закарпатская область – 163;

Запорожская область – 142;

Ивано-Франковская область – 190;

Киевская область – 315;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 41;

Львовская область – 443;

Николаевская область – 120;

Одесская область – 240;

Полтавская область – 256;

Ровненская область – 83;

Сумская область – 139;

Тернопольская область – 132;

Харьковская область – 180;

Херсонская область – 37;

Хмельницкая область – 262;

Черкасская область – 181;

Черновицкая область – 100;

Черниговская область – 269.

*Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Какая ситуация с вакцинацией в Украине

За минувшие сутки 52 166 человек вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 15 077 человек, вторую дозу – 36 354. Дополнительную дозу получили 183 человека, а бустерную дозу – 552.

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Что известно о коронавирусе в Украине По состоянию на утро 1 января выявили 3 672 675 больных коронавирусом, 3 474 931 из которых преодолели болезнь. К сожалению, COVID-19 унес жизни 96 089 жителей страны.



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