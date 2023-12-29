"Заморозка" войны в Украине: в Бундесвере прокомментировал подобные заявления

Наши военные продолжают делать все возможное и невозможное, чтобы выбить врага из родной страны. Накануне раздались призывы "заморозить" войну. На них отреагировал германский генерал.

В интервью Кристиан Фрейдинг, генерал-майор Бундесвера, возглавляющий Украинский ситуационный центр Минобороны ФРГ, отреагировал на подобные заявления. Он отметил, что наши защитники были успешными в этом году.

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Важно в дальнейшем поддерживать Украину

По словам Кристиана Фрейдинга, наши военные были успешными. Он добавил, что партнеры должны продолжать поддерживать наше государство, хотя и раздаются призывы "заморозить" войну.

Конечно, большую роль играет то, каким будет дальнейшее течение войны. Поэтому важно, чтобы мы продолжали оказывать любую возможную поддержку тем факторам, на которые мы можем повлиять на пользу Украины, а именно обеспечивать материалами, а также усиливать усилия по обучению,

– подчеркнул Фрейдинг.

По его словам, контрнаступление ВСУ остановилось, ведь наши военные:

не имели поддержки с воздуха;

фактически не имели ни противовоздушной, ни противоракетной обороны;

имеющуюся же ПВО использовали, чтобы защищать населенные пункты и критическую инфраструктуру.

Фрейдинг отметил, что наши военные атаковали очень хорошо подготовленные позиции русских военных. Эти позиции были заминированы на многие километры. А еще настолько забаррикадированы, что чего-то подобного никто, пожалуй, никогда раньше и не мог видеть.

Это означает, что российский принцип "держать позицию по минным заграждениям" работает, если эти позиции сильные, широкие, глубокие и хорошо подготовленные,

– отметил он.

Он также отметил важный урок как для Бундесвера, так и для НАТО. Речь идет об осознании того, что беспилотники приобрели совершенно новое значение.

"Сейчас мы создали оперативную группу по вопросам беспилотников. Она должна позволить нам быстро внедрить в войска разные типы беспилотников и систем защиты от беспилотников, чтобы мы могли начать тренировки и эксперименты", – сказал военный.

Обратим внимание, что накануне премьер германской земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что нашему государству следует смириться с временной потерей части своей территории ради перемирия. Он добавил, что правительство Германии должно двигаться к дипломатическим инициативам.

По его словам, немецкое правительство должно "не только поставлять Украине оружие". Кречмер убежден, что союзники еще должны повлиять на Путина, чтобы он прекратил огонь.