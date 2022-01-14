"Ждите худшего": хакеры атаковали украинские правительственные сайты

В ночь с 13 на 14 января в Украине произошла глобальная атака на правительственные сайты. В частности, не работали сайты Минобразования, МИД, ГСЧС, Кабмина и сервис "Дия". В перечне – десятки госучреждений.

О глобальной атаке сообщило Министерство образования и науки в фейсбуке. В сообщении посоветовали пользоваться информацией из официальных соцсетей.

Ранее 19-летний хакер взломал электромобили Tesla по всему миру

Хакеры разместили сообщения с угрозами

На всех сайтах после "взлома" было антиукраинское сообщение на 3 языках: украинском, русском и польском.

Украинец! Все ваши личные данные были загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, их невозможно восстановить. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН-УПА, за Галицию, за Полесье и за исторические земли,

– говорилось в сообщении.

Большинство сайтов министерств пока недоступны. Однако сообщение еще есть на сайте Министерства аграрной политики.

Сообщение, которое "висело" на сайтах / Скриншот с сайта

Сайт Судебной власти Украины, как и другие, недоступен / Скриншот с сайта

Сайт МОН тоже не отвечает / Скриншот с сайта

Работает СБУ и киберполиция

В Министерстве образования и науки Украины заверили, что специалисты работают над ликвидацией неисправностей. Расследование проводят киберполиция и Служба безопасности Украины.

Отреагировал на хакерскую атаку и спикер МИД Олег Николенко. Он подтвердил, что не работают веб-ресурсы ряда государственных органов.

Наши специалисты уже занимаются возобновлением работы IТ-систем. Извиняемся за возможные неудобства,

– написал Николенко.

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Последние хакерские атаки в Украине: коротко

Только за декабрь сотрудники СБУ отразили 60 хакерских атак.

Их осуществляли в основном на информационные системы органов государственной власти.

В Украине работает SIEM – система управления событиями информационной безопасности. Она анализирует состояние безопасности нашего государства в информационном пространстве.

Ранее в СНБО сообщили, что продолжают фиксировать увеличение количества хакерских нападений. Активизировались спецслужбы из России и Беларуси.

Текст публикации МОН в фейсбуке:

В связи с глобальной атакой в ночь с 13 на 14 января 2022 года официальный сайт Министерства образования и науки временно не работает.

Пока продолжаются работы по устранению неисправности, а также работают СБУ и киберполиция, просим пользоваться официальными веб-ресурсами МОН.