Украине противостоит миллионная армия России, – командующий ВСУ

Количество российских военнослужащих у границ Украины может существенно возрасти в любой момент. Командующий Вооруженных сил подчеркнул, что мы имеем дело с миллионной армией агрессора.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный предупредил об угрозах, которые возникли перед нашим государством.

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Есть реальная угроза, а не иллюзия

Залужный рассказал, что доказывал партнерам НАТО о серьезной угрозе полномасштабного вторжения России. Он подчеркивал, что это не иллюзия, а реальная угроза.

Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тысяч. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тысяч, а еще через неделю – 780 тысяч, – у России есть для этого все возможности,

– заявил Залужный.

Генерал добавил, что Украине противостоит агрессор, у которого есть почти миллионная армия.

Что известно о вероятном нападении России

В октябре 2021 года в американских СМИ появилась информация, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Украинская разведка эти данные подтвердила. Предупредили, что агрессор может напасть в январе – феврале, взяв наше государство "в кольцо".

Уже в конце 2021 года Алексей Данилов заявил, что сейчас СНБО не видит большой опасности со стороны страны-агрессора.

В январе разведка США сделала заявление, что Россия может готовить спецоперацию на Донбассе под чужим флагом. Все для того, чтобы сфабриковать поводы для вторжения в Украину. Например, могут напасть под предлогом "попытки госпереворота".

С начала 2022 года у границ Украины начались российские военные учения. Москва продолжает стягивать технику, а Вашингтон требует объяснений.

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