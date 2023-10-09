Больше года служил на Закарпатье и скрылся через Венгрию: в Украине разоблачили агента Кремля

Правоохранители разоблачили российского агента, служившего в Закарпатье в рядах пограничников. Агент Кремля через Венгрию сбежал в Москву.

Агент Кремля больше года служил на границе в Закарпатье связистом. Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска.

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Агенту российских спецслужб сообщили о подозрении в дезертирстве

В августе 2022 года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. В Офисе генпрокурора сообщили, что у российского агента не было доступа к государственной тайне.

Поэтому утечка секретной информации из-за него не подтвердилась.

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой заочно сообщили агенту российских спецслужб о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в госизмене.

По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. После этого в одном из российских пабликов появилась информация о том, что предатель долгое время работал агентом спецслужб России и сейчас находится в Москве.

Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии опубликовать интервью с предателем.

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