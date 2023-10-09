Больше года служил на Закарпатье и скрылся через Венгрию: в Украине разоблачили агента Кремля
Источник:ГБР
Правоохранители разоблачили российского агента, служившего в Закарпатье в рядах пограничников. Агент Кремля через Венгрию сбежал в Москву.
Агент Кремля больше года служил на границе в Закарпатье связистом. Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска.
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Агенту российских спецслужб сообщили о подозрении в дезертирстве
В августе 2022 года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. В Офисе генпрокурора сообщили, что у российского агента не было доступа к государственной тайне.
Поэтому утечка секретной информации из-за него не подтвердилась.
Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ и Госпогранслужбой заочно сообщили агенту российских спецслужб о подозрении в дезертирстве. Также готовится сообщение о подозрении в госизмене.
По оперативным данным, недавно он в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией. После этого в одном из российских пабликов появилась информация о том, что предатель долгое время работал агентом спецслужб России и сейчас находится в Москве.
Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и обещали впоследствии опубликовать интервью с предателем.
В Украине задержала агента-снайпера ФСБ
- СБУ задержала агента-снайпера ФСБ, готовивший покушение на командование ВСУ на Запорожье. Агент – четвертый участник российской сети, готовившей покушение на командование Сил обороны.
- Четвертым фигурантом агентурной сети России оказался житель областного центра, бывший военный с позывным "Фантом".
- В СБУ сообщили, что представитель ФСБ поставил новую задачу перед "Фантомом" – скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем "Солнцепек".
- Однако украинским правоохранителям удалось предотвратить действия агента ФСБ.