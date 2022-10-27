В Украине представили новый беспилотник "Шарк": на что он способен в небе

Россия не может придумать ничего лучше, чем выдавать иранские дроны-камикадзе за свои. Тем временем украинская компания разработала новый беспилотник. Кстати, "акула" уже полностью готова к применению на поле боя.

Работать над беспилотником "Шарк" начали после полномасштабного вторжения России. Менее чем за полгода БпЛА уже летал, отметили в Укрспецсистемс. На что способен "Шарк", – рассказывает 24 канал.

Кстати Укроборонпром анонсировал наш ответ "иранским мопедам"

Беспилотник может вести глубокую разведку и корректировать работу HIMARS

В компании отметили, что "Шарк" сконструирован для проникновения на временно контролируемую врагом территорию. В частности, беспилотник может вести глубокую аэроразведку.

Кроме того, изобретатели предусмотрели, что дрон может корректировать дальнобойное вооружение. В частности, и американскую реактивную артиллерийскую систему HIMARS. Да, ту самую, которой так боятся бойцы Путина.

Кстати, у "Шарка" надежная зашифрованная связь. Также беспилотник оборудован камерой с 30-кратным оптическим увеличением и дополнительным цифровым зумом. Это позволяет дрону углубляться до 60 километров в тыл врага. Более того, наблюдать за оккупантами на расстоянии до 5 километов до объекта.

Двойная гордость, что это полностью украинский беспилотник – от идеи до производства. Если коротко, "Шарк" может решать все основные задачи по разведке, наблюдению и корректировке огня,

– подчеркнули в Укрспецсистемс.

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Как выглядит новый украинский беспилотник: смотрите видео

В Укроборонпроме, вероятно, разрабатывают новый беспилотник

Ранее в Укроборонпроме намекнули, что уже завершают разработку "кое-чего". Детали пока не разглашают. Однако отметили, что дальность – 1000 километров, а боевая часть весит 75 килограммов.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в комментарии 24 канала предположил, что в Укроборонпроме разработают что-то вроде ударного беспилотника.

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