Какие страны могли передать Украине оружие для ударов по России

Министр иностранных дел Латвии Браже заявила, что некоторые страны уже предоставили Украине разрешение бить их оружием по российской территории. Более того, наше государство уже получило оружие без таких ограничений.

Политолог и партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун в эфире 24 Канала рассказал, какие именно страны могли решиться на такой шаг и что именно могло привести к резкому изменению политики западных партнеров.

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Что повлияло на решение партнеров

Новоназначенная глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что некоторые страны предоставили разрешение бить их оружием по России. Ранее едва ли не единогласно украинские партнеры отказывались даже от мысли о такой перспективе.

Мне парадоксальной кажется ситуация, когда страны, которые предоставляют Украине оружие, говорят, что им нельзя бить по законным целям за пределами Украины. Это выглядит как ограниченная демократия и ограниченная возможность защищать свои территории. Это говорили и в США, что, кстати, было стимулом для прогресса украинской военной промышленности,

– отметил Максим Джигун.

Действительно, за последние несколько месяцев Украина продемонстрировала невероятные результаты в уничтожении военных объектов на территории России. В частности, говорится и об ударах по НПЗ, которые уже имеют свои последствия для Москвы.

В то же время интересно заметить, что из Соединенных Штатов звучали заявления о том, что Украине стоит остановить подобные атаки на нефтеперерабатывающие заводы России, ведь это влияет на глобальную энергетическую ситуацию. То есть США не просто запрещали использовать свое оружие на территории России, но и украинского производства.

Относительно разрешений от отдельных стран. Сомневаюсь, что это предложение поступило от Соединенных Штатов. Вероятно, говорится о странах Балтии. Если балтийские страны об этом сказали, то они прежде всего говорят за себя. Причина, почему это стало возможным, является радикальное изменение ситуации на фронте, усиление российского давления,

– объяснил Джигун.

Другим фактором, считает политолог, может быть, как ни парадоксально, именно удары по НПЗ и другим военным объектам России. Некоторые страны понимают, что Украина нашла слабую точку Владимира Путина и в системе российской обороны. А потому ею нужно пользоваться.

"То, что с одной стороны делает Украина – это шикарно. С другой стороны – заявления от наших европейских партнеров о том, что некоторые страны соглашаются на удары по России, – это еще лучше. Я бы назвал это переходом на другую фазу войны", – подчеркнул политолог.

Заявление главы МИД Латвии: детали