Політолог та партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун в етері 24 Каналу розповів, які саме країни могли зважитися на такий крок та що саме могло призвести до різкої зміни політики західних партнерів.

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Що вплинуло на рішення партнерів

Новопризначена очільниця МЗС Латвії Байба Браже заявила, що деякі країни надали дозвіл бити їхньою зброєю по Росії. Раніше чи не одноголосно українські партнери відмовлялися навіть від думки про таку перспективу.

Мені парадоксальною видається ситуація, коли країни, які надають Україні зброю, кажуть, що нею не можна бити по законних цілях за межами України. Це виглядає як обмежена демократія та обмежена можливість захищати свої території. Це говорили і в США, що, до речі, було стимулом для прогресу української військової промисловості,

– наголосив Максим Джигун.

Справді, за останні кілька місяців Україна продемонструвала неймовірні результати у знищенні військових об'єктів на території Росії. Зокрема, мовиться і про удари по НПЗ, які вже мають свої наслідки для Москви.

Водночас цікаво зауважити, що зі Сполучених Штатів лунали заяви про те, що Україні варто зупинити подібні атаки на нафтопереробні заводи Росії, адже це впливає на глобальну енергетичну ситуацію. Тобто США не просто забороняли використовувати свою зброю на території Росії, але й українського виробництва.

Щодо дозволів від окремих країн. Сумніваюся, що ця пропозиція надійшла від Сполучених Штатів. Ймовірно, мовиться про країни Балтії. Якщо балтійські країни про це сказали, то вони насамперед говорять за себе. Причина, чому це стало можливим, є радикальна зміна ситуації на фронті, посилення російського тиску,

– пояснив Джигун.

Іншим фактором, вважає політолог, може бути, як не парадоксально, саме удари по НПЗ та інших військових об'єктах Росії. Деякі країни розуміють, що Україна знайшла слабку точку Владіміра Путіна та у системі російської оборони. А тому нею потрібно користуватися.

"Те, що з одного боку робить Україна – це шикарно. З іншого боку – заяви від наших європейських партнерів про те, що деякі країни погоджуються на удари по Росії, – це ще краще. Я б назвав це переходом на іншу фазу війни", – підкреслив політолог.

Заява очільниці МЗС Латвії: деталі