В Украине разыгрался мощный ветер: более 300 населенных пунктов – без света

18 января 2022 , 08:46
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Источник:

ГСЧС

Украину накрыло мощными порывами ветра. Из-за непогоды 349 населенных пунктов в 10 областях остались без электроснабжения. В ГСЧС предупредили, что погодные условия лучше не станут.

В ГСЧС пояснили, что населенные пункты обесточены из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП. Причиной стал сильный ветер.

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Где больше всего сел и городов без света:

  • Киевская – 93,
  • Житомирская – 68,
  • Тернопольская – 57,
  • Черниговская – 42,
  • Львовская – 31,
  • Хмельницкая – 29,
  • Черновицкая – 18,
  • Кировоградская – 6,
  • Закарпатская – 3
  • Волынская области – 2.

К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В западных областях со зданий срывало крыши

В западных областях ветер наделал много хлопот – с домов срывал кровлю. В селе Загайполь на Ивано-Франковщине повреждена крыша дома культуры.

В Черновцах повреждены крыши жилого дома и торгово-офисного здания. В селе Валя Кузьмина также пострадала кровля школы.

Обратите внимание! В течение суток спасатели распилили и убрали более 20 поваленных деревьев, три автомобиля пришлось отбуксировать.

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Какая погода будет в Украине:

  • В Украине не отступят сильнейшие порывы ветра. Их скорость будет достигать 18 – 20 метров в секунду.
  • Уровень опасности – I – желтый.
  • Почти на всей территории Украины будет идти снег, кроме Юга, Закарпатья, Ровненщины и Волыни.

Смотрите видео о штормовом предупреждении

 

Автор: Ірина Пундор