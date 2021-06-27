Неутешительные прогнозы: в Украине – штормовое предупреждение и угроза паводков
Источник:ГСЧС
На территории Украины 27 июня объявили штормовое предупреждение. Это касается более чем половины регионов. Опасная ситуация и в Карпатах: возможна угроза паводков.
Сильные ливни и даже град – на Севере, Юге и в центральных областях Украины. Грозы – в остальных регионах. Синоптики предупредили и о мощных порывах ветра – 15 – 20 метров в секунду.
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На реках в Карпатах – возможен подъем воды
Из-за мощных осадков метеорологи отметили, что на карпатских реках возможен подъем уровня воды на 0,3 – 1,3 метра. Негативных последствий из-за этого не прогнозируют.
Из-за сильных ливней возможно формирование склонового и местного стока. Вследствие этого может подтопить пониженные места. Также возможен сход селевых потоков в горных районах. Уровень опасности I – желтый.
Опасные погодные условия 27 июня / Скриншот с сайта Укргидометцентра
Непогода в Украине: последние новости
- Из-за плохих погодных условий утром 27 июня без электроснабжения остались около 400 населенных пунктов. Больше всего из них – на Киевщине.
- В Ровенской области пострадали два человека: один – из-за падения шифера, другой – в результате удара молнии. В Киевской области накануне выпал град и прорвало дамбу.
- Вечером 26 июня Одессу накрыл мощный ливень. Больше всего пострадал район Аркадия.