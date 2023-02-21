Крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall назвал даты передачи Украины этой помощи. Кстати, ранее в Германию прибыли первые украинские военные для обучения на БМП Marder.

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Когда Украине отправят Marder и боеприпасы для Gepard

Как рассказал директор компании Армин Паппергер, первая партия боеприпасов для зенитных комплексов Gepard будет поставлена в Украину к июлю 2023 года.

Кроме того, 20 боевых машин Marder могут отправить в Украину к концу марта. По словам Паппергера, его компания "удвоила мощности, а в некоторых секторах даже утроила".

С производства оружия склад заполнен, мы работаем на полную мощность, и мы все еще можем увеличить мощность за одну смену,

– отметил Паппергер.

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