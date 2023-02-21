Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall назвав дати щодо передачі Україні цієї допомоги. До речі, раніше у Німеччину прибули перші українські військові для навчання на БМП Marder.
Зверніть увагу Україні потрібніші: Греція готова поступитися чергою за поставками німецьких БМП Marder, – BILD
Коли Україні відправлять Marder та боєприпасів для Gepard
Як розповів директор компанії Армін Паппергер, перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня 2023 року.
Окрім цього, 20 бойових машин Marder можуть відправити в Україну до кінця березня. За словами Паппергера, його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла".
З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну,
– зазначив Паппергер.
Військова допомога Україні: останні новини
- Греція заявила, що готова почекати з постачанням німецьких БМП Marder. У грецькому Міноборони сказали, що Україні вони наразі значно потрібніші.
- До речі, французький лідер Еммануель Макрон пообіцяв, що його країна постачатиме Україні бронемашини.
- Німеччина звернулася до країн-власниць боєприпасів для зенітних установок Gepard з проханням надати снаряди Україні. Берлін наголосив, що не слід прикриватися нейтральністю.
- Нагадаємо, що компанія Rheinmetall відновила виробництво боєприпасів для зенітних гармат Gepard. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.