Найбільший німецький виробник зброї Rheinmetall назвав дати щодо передачі Україні цієї допомоги. До речі, раніше у Німеччину прибули перші українські військові для навчання на БМП Marder.

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Коли Україні відправлять Marder та боєприпасів для Gepard

Як розповів директор компанії Армін Паппергер, перша партія боєприпасів для зенітних комплексів Gepard буде поставлена в Україну до липня 2023 року.

Окрім цього, 20 бойових машин Marder можуть відправити в Україну до кінця березня. За словами Паппергера, його компанія "подвоїла потужності, а в деяких секторах навіть потроїла".

З виробництва зброї склад заповнений, ми працюємо на повну потужність, і ми все ще можемо збільшити потужність за одну зміну,

– зазначив Паппергер.

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