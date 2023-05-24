Пригодится для деоккупации Крыма: какие задачи будет выполнять Корпус морской пехоты
Президент Украины анонсировал создание Корпуса морской пехоты. Это усиление украинских морских пехотинцев. Возможно, новый корпус будут готовить для деоккупации Крыма.
Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его словам, есть смысл в создании морской коалиции.
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Украина увеличивает количество морской пехоты
Мусиенко отметил, что накануне Франция и Великобритания заявляли о готовности увеличить количество военных, которые будут учиться на их территории. Речь шла о морских пехотинцах.
Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что цель состоит в создании дополнительных бригад, которые смогут выполнять задачи на побережьях. Далее, возможно, готовить их к освобождению Крыма.
Думаю, что для усиления проводят реформы по увеличению морской пехоты. Если мы пошли на воздушную коалицию относительно самолетов, возможно, сейчас есть смысл взглянуть на морскую: корабли и другое усиление, в том числе и на морскую пехоту, которая пригодится для деоккупации Крыма и дальнейшего обеспечения безопасности в Черноморском регионе,
– сказал он.
Мусиенко об анонсированном Корпусе морской пехоты: смотрите видео
Зеленский заявил о создании Корпуса морской пехоты
- Владимир Зеленский 23 мая поздравил военных с Днем морской пехоты и во время своей речи заявил о важном решении – создании Корпуса морской пехоты.
- Очевидно, это решение означает расширение деятельности морских пехотинцев, увеличение их личного состава и в целом мощное усиление обороноспособности нашей армии.
- Президент Украины отметил, что государство будет делать все, чтобы развивать наши Вооруженные Силы.
- Заметим, что именно благодаря морпехам наше государство отбило остров Змеиный у россиян, героически держало оборону Мариуполя в течение длительного времени и совершило другие важные операции на поле боя.