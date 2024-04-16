"Россияне не дадут второго шанса": в составе ВСУ сформируют новую отдельную штурмовую часть

Военное командование ВСУ решило создать новую отдельную штурмовую часть. Ее планируют сформировать из штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады.

Речь идет о "Добровольческом украинском корпусе". Об этом 16 апреля сообщили в Сухопутных войсках ВСУ.

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Не дадут второго шанса

Как рассказали в Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины, по состоянию на сейчас ведется постоянная работа, направленная на совершенствование действующей организационной структуры. Такую работу проводят и в бригадах украинских войск.

Причина таких изменений заключается в том, что сейчас необходимо повысить устойчивость обороны, поскольку россияне не дадут "второго шанса" и последствия потерянных территорий одним подразделением приводят к потерянным человеческим жизням.

У нашего врага больше ресурсов и он не жалеет своих людей для достижения целей на поле боя. Мы можем противопоставить ему профессионализм воинов и боеспособность подразделений. Учитывая изложенное, принято решение о выделении штурмового батальона 67-й отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть,

– говорится в сообщении.

Там также отметили, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление общей боевой готовности и эффективности Сил обороны Украины. В то же время количество и масштабы таких мероприятий не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск.

"В дальнейшем подчеркиваем, что в условиях военного положения органы военного управления оставляют за собой право воздержаться от любых комментариев относительно решений, направленных на повышение боеспособности войск и более эффективного ведения боевых действий", – добавили в Сухопутных войсках.

Оккупанты на фронте активизировались

Командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов ВСУ "АХИЛЛЕС" 92 ОШБр имени кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что ВСУ, несмотря на нехватку боеприпасов, удерживают позиции в районе Часового Яра в Донецкой области.

По словам комбата, Часов Яр – это господствующая высота, поэтому если россияне ею завладеют, то смогут взять под огневой контроль Константиновку, Дружковку и отдельными средствами Краматорск.

Однако это только планы врага, потому что Силы обороны Украины эффективно уничтожают врага. Федоренко объяснил, что обычно противник теряет 50-70% техники, которая участвует в штурмах.