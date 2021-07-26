Что такое помнить: как в Украине создают концепцию чествование памяти павших

Память о павших бойцах – это больше, чем мемориальные доски, памятники или переименование улиц. О том, какое значение имеет чествование памяти, и каким оно может быть – в нашем материале.

Общественная организация Arts&Rights начала комплексное аналитическое исследование практик чествования памяти погибших в российско-украинской войне. Проект, который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда, получил название "Что такое помнить".

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Проговорить травму

Основательница проекта Оксана Иванцив объяснила 24 каналу, что глобальная цель – скоординировать все государственные органы, которые задействованы в различных практиках чествования памяти. Чтобы в рамках проекта они могли проговорить все концептуальные вопросы и вместе работать над их решением.

Эта идея возникла из-за желания проговорить ту травму, которую наносит обществу война. И из-за желания превратить боль, которую приносит война, в ресурс, который помогает осознать значение гражданской идентичности.

"Я часто думаю, сколько потеряла замечательных людей, которых даже не знала. Читаю о погибших, и думаю, что когда-то потом мы могли бы пересечься, что-то сделать вместе. Но я уже никогда с ними не познакомлюсь. Эта тема важна для формирования нашей гражданской идентичности. Для того чтобы мы выучили этот урок. Для меня помнить – сделать все, чтобы их смерть не была напрасна", – говорит она.

Я хочу, чтобы на уровне государства звучала риторика, которая бы транслировала гордость. Не это: "Наши бедные мальчики гибнут!". Потому что армия, к которой относятся как к бедным мальчикам, не боеспособна,

– подчеркивает Иванцов.

В 2020 году проект "Что такое помнить" в партнерстве с Украинским институтом национальной памяти и Министерством по делам ветеранов Украины уже провел успешную серию дискуссионных панелей. В результате – получили месседжи, которые должен понимать и чувствовать каждый, кто сталкивается с темой погибших бойцов.

Рекомендуемые коммуникационные месседжи:

Герои, а не жертвы. Говоря о военнослужащих, которые погибли защищая наш суверенитет, нужно четко осознавать, что они не жертвы обстоятельств, а люди, которые сознательно пошли на риск, чтобы защитить Украину и наш цивилизационный выбор.

Осознание того, что лучшие граждане пошли на смерть, чтобы каждый из нас мог жить свободно и достойно и надлежащая дань их памяти является фундаментом для формирования украинцев как политической нации.

Персонализация. Важно сохранить память о каждом погибшем герое. "Неизвестный солдат" – практика страны, для которой конкретная человеческая жизнь означает очень мало.

Достоинство. Говорит о потерях так, чтобы это вызывало чувство достоинства за силу духа этих людей, а не желание капитулировать любой ценой. Они точно не за это отдали свою жизнь.

Прямо называть имя убийцы. Замалчивая имя агрессора, мы помогаем ему избежать наказания.

Активное вовлечение ветеранского сообщества в процесс сохранения памяти.

Формирование в обществе культуры памяти ветеранов как важного элемента поддержки семей погибших и национального единства.

Стратегия Министерства ветеранов

Эти вещи выглядят логичными и очевидными. Но практика показывает, что даже самые очевидные мнения могут не учитываться государством, если они не закреплены в документах. Теперь все эти месседжи положены в основу коммуникационной стратегии Министерства ветеранов, утвержденной на уровне Кабмина. Сейчас этот документ ожидает окончательного визирования.

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Кроме того, в рамках проекта нарабатываются и формируются традиции памяти. В частности речь идет о церемониале оповещения близких о гибели бойца. Ведь чествование памяти начинается именно с него.

"Я вообще мечтаю, чтобы у нас это происходило по израильской модели, где все продумано до мелочей. Например, процесс оповещения по всей стране начинается с того, что когда приходят с такой новостью, специально не звонят в дверь. Они стучат. Чтобы в будущем человека, когда он слышит дверной звонок, не тригерило. Об этом знает вся страна, для всех стук в дверь означает трагические новости", – рассказывает Иванцив.

Опыт других стран

Израильская практика предполагает, что в группе оповещения, кроме военнослужащего высокого чина присутствуют также психолог и медик, готовый оказать первую помощь. Они используют специальную словесную формулу, продуманную до малейших нюансов. Группа остается с семьей так долго, как нужно, когда видят, что первый шок прошел.

"Они специально вычисляют всех членов семьи, чтобы всех уведомить одновременно. Там все мегапродумано. У нас, к сожалению, не всегда так", – добавляет она.

По словам Иванцив, сейчас Министерство обороны собирается работать над этим, потому что понимает, что процесс оповещения в Украине требует новой философии и новых подходов.

"Но процесс застопорился. Поэтому мы хотим приобщить их к публичной дискуссии, чтобы его стимулировать, помочь рекомендациями. Мы делаем свой анализ – культурологический, социологический и правовой. С другой стороны, собираем представителей государственных институтов и общественности, выслушать их и дать свои рекомендации", – объясняет она.



Пример айдентики, разработанной в рамках проекта / Фото предоставлено ГО Arts&Rights

Что же касается ритуалов именно чествования памяти, то главная цель проекта сделать так, чтобы память оставалась живой и не пафосной, а воплощение памятных знаков не создавало ощущение эмоционального "кладбища вокруг".

Тема очень маргинализирована. Отчасти – из-за того, что люди не умеют о ней правильно говорить. Это очень больно, легче об этом не думать. Но вместе с тем у нас часто нет красивых символов или ритуалов, которые помогли бы все это переосмыслить. А то, что есть – оно не всегда соответствует духу времени,

– объясняет инициатор проекта.

По ее словам, часто в процессе чествования многое зависит от того, насколько у человека есть знания обо всем этом. Часто мы все думаем шаблонно, возвращаясь к тем практикам, которые знаем с детства: установить мемориальную доску или памятник.

"Мы можем со своей стороны предоставить лишь рекомендации, какими могут быть эти доски, чтобы они не были подобны надгробиям в центре города. Мы хотим проанализировать классные примеры, как украинские, так и международные. Возможно, людей, которые это делают, это натолкнет на новые идеи. Можно памятник поставить, а можно практиковать деятельную память: учредить стипендию имени этого человека, которая будет стимулировать молодежь продолжать дело этого человека. Можно проводить фестивали. Это – мягкая память. И она чрезвычайно важна, потому что она – о ценностях", – говорит Иванцив.

Наши преимущества

Вариантов таких практик также есть немало. Как, например, именные столики в заведениях Veterano Pizza, на которых стоит пожизненный резерв за семьями погибших. На столике закреплена специальная стилизованная табличка, которая сообщает об этом. И кто бы ни сидел – они должны освободить это место, как только кто-то из семьи придет в это заведение.

Еще один вариант – организация конкурсов или стипендий, посвященных памяти павшего бойца. Так, например, в честь кинолога Олега Литвина, погибшего в боях за Дебальцево, основали соревнования аджилистов. Кубок по аджилити имени Олега Литвина создала его жена, с которой они вместе работали с собаками.

Такие инициативы, по словам Иванцив, помогают украинцам не просто фиксировать память о павших, а и выступают в роли предохранителя от скатывания к абстрактным памятным практикам, которые были в Советском Союзе.

В Советском Союзе была концепция Неизвестного солдата. Для чего помнить всех поименно, если есть неизвестный солдат, и можно помнить одновременно обо всех, а значит – ни о ком. Наше огромное преимущество и перед врагом, в том числе в том, что мы бережем поименную память о каждом. И это надо углублять. Чтобы память не развивалась в коллективный образ,

– подчеркивает она.

В рамках нынешней части проекта, по ее словам, по итогам панельных дискуссий разработают рекомендации для Министерства ветеранов и других государственных органов, которые формируют или реализуют политику чествования памяти. "Это работа с одной стороны, над стимулированием общественного мнения. У нас будут дискуссии, будут колонки от лидеров мнений, которые расскажут, что персонально для них значит помнить, будут исследования и аналитика", – пояснила автор проекта.

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Этот этап работ продлится до октября 2021 года. Затем, по словам Иванцив, работу планируют сосредоточить на помощи семьям погибших и поддержке конкретных памятных инициатив.