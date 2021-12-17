В Украине 17 декабря создали координационный энергетический штаб. Решение о начале его деятельности было принято во время брифинга, который состоялся в Офисе Президента.

На брифинг пускали только аккредитованных представителей СМИ по паспортам и редакционным удостоверениям.

Важно В Минэнерго заявили, что отопительный сезон "пройдем спокойно"

В Украине создали координационный энергетический штаб

Денис Шмыгаль заявил, что ситуация в энергетике сейчас стабильная, контролируемая, однако напряженная, как и в каждый отопительный сезон. Премьер вспомнил, что это происходит на фоне энергетического кризиса в Европе.

Мы скоординировали деятельность Кабмина и министерства с соответствующими органами и операторами и "Укрэнерго", и НКРЭКУ (Национальной комиссией, что осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг – 24 канал). По отдельным случаям, которые возникают сейчас в энергетической системе, обычно проводим работу – это касается недостаточного количества угля на складах отдельных ТЭЦ и ТЭС,

– заявил Шмигаль.

Премьер-министр вспомнил, что СБУ привлекла внимание правительства относительно этой ситуации. Шмыгаль объяснил, что после этого:

провели работу;

подготовили специальные вспомогательные услуги для Луганской ТЭС, двух ТЭЦ и одной теплоэнергостанции.

"Все четыре являются частными энергетическими объектами, однако для них разработали целый ряд мероприятий. Соответственно – услуга работы с помощью газа", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства также заверил жителей Луганщины и Донбасса, в частности города Счастья и других населенных пунктов, которые получают энергию от Луганской ТЭЦ – тепло и свет будет. По его словам, НКРЭКУ принимает решение, чтобы цена на газ для Луганской ТЭЦ была "адекватной", ведь нет физической возможности доставить туда уголь.

Слухи о коллапсе в энергетике

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что СБУ направила в Кабинет министров отчет, в котором предупреждает правительство об угрозе устойчивого прохождения осенне-зимнего периода в результате возможной остановки теплогенерирующих предприятий, обеспечивающих население тепловой энергией.

В "Слуге народа" отрицают, что СБУ якобы направляло Кабмину отчет о возможной критической ситуации в энергетике. Глава политсилы Давид Арахамия заявил, что это информационная волна, не соответствующая действительности. Арахамия уверяет, что лично говорил с премьером Денисом Шмыгалем об этой ситуации. Глава Кабмина якобы заверил его, что не понимает, о чем речь.