В Украине создали новый боеприпас повышенной дальности для "Градов"

1 июня 2021 , 17:46
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Источник:

Минобороны Украины

В Украине создали новый боеприпас для реактивной системы залпового огня "Град". В Минобороны отчитались об успешных испытаниях украинских реактивных снарядов.

В ведомстве подчеркнули, что новый отечественный боеприпас повышенной дальности удалось создать благодаря кооперации ряда предприятий.

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Что известно о новом снаряде

Новый 122-миллиметровый реактивный снаряд "Тайфун-1" создали специально для РСЗО "Град". На днях реактивные снаряды удалось испытать на полигоне.

Так, участие в разработке снаряда приняли следующие предприятия:

  • ГП "Южное",
  • Павлоградский механический завод,
  • ГП "Южный машиностроительный завод",
  • ГП "Павлоградский химический завод",
  • ГП "Фотоприбор",
  • ГП "Государственный научно-исследовательский институт химических продуктов".

В Минобороны отметили, что "Тайфун-1" имеет максимальную дальность полета до 40 километров, а его осколочно-фугасная боевая часть составляет 18,4 килограмма.

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Автор: Альона Захарова