Украине срочно нужно оружие, – МИД Германии

В МИД Германии заявили о необходимости предоставления оружия Украине. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок отметила важность тяжелого вооружения для Украины.

Бербок сказала, что сейчас "не время для оправданий"

Соответствующее заявление Бербок сделала перед встречей министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. Она сказала, что Украине срочно требуется военная поддержка, чтобы защититься от российской агрессии.

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Бербок подчеркнула, что Украине нужно тяжелое вооружение и сказала, что сейчас "не время для оправданий".

Понятно одно: Украине нужно больше военных средств, особенно тяжелого вооружения. Сейчас не время для оправданий,

– заявила Бербок.

Министр отметила, что есть многочисленные доказательства военных преступлений, которые российские военные совершили в Украине.

Следует отметить, что до войны Германия отказывалась предоставлять вооружение Украине, однако после вторжения РФ изменила свою позицию.

Недавно президент Владимир Зеленский сказал, что Германия меняет свою позицию в пользу Украины.

Вместе с тем, по данным СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц задерживает поставки немецких танков в Украину.

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