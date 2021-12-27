В Украине стартовали продажи елок: как выращивают и сколько стоит праздничное дерево

В Украине стартовали продажи елок. На реализацию новогодние красавицы выставили и Гослесхозы.

Там пояснили, что процесс выращивания дерева длительный, метровая елка растет в течение пяти лет. А начинается все с семечек.

К теме Как выглядят главные елки городов Украины: яркая фотоподборка

Как выращивают елку на продажу

По словам лесничего Сосновского лесничества Владимира Яницкого, семена берут у растущих деревьев, то есть в возрасте более 81 года. Шишки собирают после валки деревьев.

Сутки шишку сушат в специальных сушилках. После этого она раскрывается и из нее достают семена. Как подчеркнула лесокультурщица Татьяна Рицкая, из нее достают семена, а саму шишку перерабатывают.

Шишки кладут в специальные сушилки / Скриншот с видео 24 канала

Семена сушат, складывают в бутыли и помещают в холодильник. Там они хранятся до весны. Затем зерна высеваются в питомники и в теплицы. Кроме теплиц, сеянцы хвойных растут в коробах – то есть под открытым небом.

Двухлетние сеянцы весной высаживают на специально отведенные площади. В питомнике, куда попали журналисты 24 канала, растет около тысячи деревьев разного размера. Рубят любую елку, по предпочтениям клиента.

Рассадник елок на Ровненщине / Скриншот с видео 24 канала

Специальная маркировка елок

Новогодние елки, заготовленные в гослесхозах, маркируются специальной лентой. Она содержит индивидуальный номер и соответствующий штрих-код. Лесничий Щекичинского лесничества Николай Букар объяснил, что в бирке зашифрованы:

данные лесхоза;

высота дерева;

цена реализации.

Украинцы уже активно начали скупать праздничные деревья. Однако настоящий ажиотаж традиционно ожидают именно в предновогоднюю неделю.

Новогодние елки маркируют специальной лентой / Скриншот из видео 24 канала

Цены на елки в 2021 году

Лесники продают елки на специальных ярмарках возле трасс и лесхозов. Цена за метровое дерево составляет 60 гривен и по 3 метра – 185. По словам главного лесничего Сосновского лесхоза Олега Банацького, средняя цена составляет 90 гривен.

Хвойные насаждения также усиленно охраняют от браконьеров. За этим следят рейдовые группы. Штраф за незаконную рубку составляет до 2 500 тысяч гривен

Кроме срубленных, лесники продают праздничные деревья в горшках, их весной можно будет высадить в почву.