"Уберизация" рынка ПВО: как Украине получить желанные системы Patriot?

С начала года украинская дипломатия включила настоящий режим охоты за западными системами ПВО, но пока не смогла договориться о новых существенных поставках. Поэтому возникает вопрос: а правильно ли взялись за эту задачу? Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Украина сделала лучшую рекламу Patriot

Пока соцсети изо всех сил критикуют западных партнеров за нежелание ответить на украинский запрос о новых системах ПВО, украинская демократия идет в авангарде этой критики, фокусируясь на том, какая несправедливость сейчас совершается в отношении Украины. И это действительно несправедливо.

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Нам нужно сейчас фокусироваться не на том, чтобы говорить о несправедливости, а на том, как все же получить желаемые решения для защиты украинского неба – в частности, системы Patriot.

Вообще не удивительно, что процесс поиска систем Patriot для Украины проходит так трудно. Именно Украина сделала им лучшую рекламу, назвав самой действенной системой ПВО против российского оружия. Так зачем удивляться, если после этого страны решили придержать Patriot для себя. А вдруг что-то случится.

На недавнем саммите министров иностранных стран-членов НАТО руководительница немецкой дипломатии Анналена Бербок взяла на себя роль лидера по поиску Patriot, которые могли быть поставлены для украинских нужд. Это предполагает аудит глобального рынка ПВО, а затем определение размеров его профицита, которым можно было бы покрыть украинский дефицит в этом вопросе.

Президент Владимир Зеленский оценивает украинскую потребность в системах Patriot на уровне 25 единиц, в то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорит, что в мире в целом есть 100 таких систем. Вероятно, аудит рынка, что им теперь руководит немецкий министр Бербок, подтвердит эти цифры или уточнит их, показав, сколько этих систем реально может получить Украина.

Но одно дело – аудит и исследование рынка ПВО, а совсем другое дело – получение Patriot на баланс ВСУ. 11 апреля глава сил НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что весь восточный фланг Альянса сейчас должен существенно усиливать защиту своего воздуха. Это означает, что спрос на системы Patriot (и не только на них) формирует не только Украина – его также формируют страны из восточного региона НАТО.

Поэтому достаточно сложно убедить одну из европейских стран, чья армия имеет на вооружении Patriot, просто взять и продать необходимое количество единиц для Украины, ведь тем самым они ослабляют свою воздушную защиту. Здесь стоит вспомнить о такой вещи, как аренда ПВО.

Три задачи для Украины

Еще осенью прошлого года тогдашний спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат говорил, что Украина арендует западные ПВО на отопительный сезон, а вообще практика аренды не является распространенной и вряд ли можно ею пользоваться массово.

Но в том и заключается наша основная задача, чтобы распространить эту практику, оживить ее и воспользоваться для украинских оборонных нужд. Поэтому сейчас необходимы определенные шаги.

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Во-первых, продолжить аренду тех систем защиты неба от вражеских воздушных атак, которые Украина брала фактически на холодное время года.

Во-вторых, договориться с Конгрессом США о продлении закона о ленд-лизе для Украины, который действовал в 2022 – 2023 годах, но не использовался. Такой закон позволяет брать необходимое для нас военное оборудование в аренду. Можно даже предложить американцам, чтобы новый пакет помощи на 60 миллиардов долларов, если он все же будет одобрен, базировался на принципах ленд-лиза. Это может увеличить вероятность одобрения этого пакета. Аналогичные акты, законы, договоренности о ленд-лизе стоит иметь и с другими странами НАТО.

В-третьих, Украина должна шире предлагать международным партнерам предоставить Patriot именно в аренду, а не продать эти системы. Это – крайне важная разница. Когда, скажем, Польша продает свои системы ПВО для Украины, она их фактически теряет для собственных нужд и должна искать, чем их заместить. Но когда она предоставляет их в аренду – они продолжают учитываться на балансе польской армии, а потому не нужно искать замену. Да и вообще, полякам стоит объяснить, что релокация части польских систем ПВО на украинскую территорию так же способна защищать польское воздушное пространство. Это может стать дополнительным аргументом не только для Польши, но и для Словакии или Румынии.

В условиях дефицита решений для ПВО именно аренда может стать вполне рабочим инструментом. Позволю себе такое сравнение. В бизнесе есть такая концепция, как "шеринговая экономика" (sharing economy). Это экономика, в которой владеть чем-то не считается нормой – можно пользоваться кучей вещей и услуг, беря их в аренду. Это уменьшает потребность производить, например, бесконечное количество автомобилей.

Так была построена компания Uber, но не только она. И вот нам нужно "уберизировать" рынок ПВО, чтобы в случае необходимости Украина делала запрос и получала необходимое оборудование. Если же оно в определенный момент будет больше нужным, скажем, для Польши – оборудование едет обратно.

Нам нужно менять риторику

А вообще, это особое искусство – лоббировать украинские интересы на Западе. Запад сам создал всю надлежащую инфраструктуру для украинских лоббистов за рубежом – вот вам возможность делать открытые лекции и выступления на всевозможных площадках, вот вам встречи с конгрессменами, вот вам место на страницах газет.

Но украинская манера гурьбой наваливаться с острой критикой на Запад за недостаточные и несвоевременные поставки все равно превалирует, причем не достигая результата. Ну да, эмоционально – легче хлопнуть пятерней по поверхности стола. Эмоционально легче поругать очередного западного политика, который что-то не то сказал, заявил, прокоммуницировал. Но тут должен включаться старый детский урок, что его учат еще в садике: "А ты будь мудрее...".

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Надо научиться убеждать Запад, как бы трудно это ни было. Менять его логику. Дам такой пример. Психолог Виктор Франкл в свое время разработал ряд советов, как преодолевать психологические проблемы. Он говорил так: если человек, страдающий бессонницей, будет лежать в постели и изо всех сил пытаться заснуть, вероятно, эффект будет противоположным. Франкл советовал действовать наоборот: вообще не фокусироваться на бессоннице, а то еще и сознательно пытаться не спать. Тогда вероятность уснуть будет выше. Аналогично действие наших категорических тонов и аргументов вызывает противодействие. Как-то так устроена человеческая логика и психология.

Пока украинские лоббисты идут во фронтальную атаку на западную логику, чтобы доказать неправильность ее предпосылок или выводов, было бы правильно применять кучу других аргументов, создавая их для этого.

Помните, как в начале войны все украинские соцсети кричали: "Закройте нам небо!", так же обвиняя Запад в пассивности. Это ничего не дало, мы получили тогда другое решение – ПВО. Опять же, эмоционально это легче, ведь мы выдуваем пар. Но результата это не приносит. Добавлю еще такую вещь. Чем больше мы будем показывать согласия с Западом – тем больше возможность получить больше помощи.

Вот сейчас мы пошли в новый бой за системы ПВО с аргументом: "Если бы вы дали нам больше Patriot, Трипольская ТЭС была бы целой!". На Западе может быть совсем другая оценка. Для них Трипольская ТЭС не выглядит такой уж ценной (мол, мы же предупреждали, что надо развивать зеленую энергетику), а еще скажут: "Войны без потерь не бывает".

Уместнее было бы предложить, скажем, несколько различных схем по получению систем Patriot, включая аренду, лизинг. Сухим языком бизнеса для начала, без лишних эмоций. Специалисты по торговому финансированию знают, что приобретение чего-то дорогого за рубежом – очень непростое искусство.

Короче, немножко спокойствия, критического мышления и вежливого тона не помешает. Понимаю, что это трудно. Легче бросаться обвинениями направо и налево, вопя, что теперь уже Джо Байден виноват в смертях украинцев и украинок.