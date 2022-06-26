Украине стоит выучить лишь один тезис, чтобы возглавить рейтинг счастья и экономической свободы

Многим не понравился мой тезис о том, что бизнес играет первую скрипку в наполнении бюджета. Одни мои друзья критиковали меня с макроэкономических позиций, другие с позиции государственников, третьи – еще с каких-то позиций.

Сказка, объясняющая все

А я вам расскажу старую немецкую сказку. Король и солдат спорили, кто в стране главенствующий. Шут принялся разрешить их спор и спросил солдата: можешь ли ты прожить без короля? Солдат ответил утвердительно. А ты, ваше величество, можешь ли без солдата? Нет, сказал тот. Вот и ответ, выкрикнул шут.

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Простой рецепт успеха государства

Налоги и пошлины поступают в бюджет не потому, что их взимают налоговая и таможня. А потому что кто-то нанимает людей, запускает товарные потоки, создает добавленную стоимость.

И даже когда налоги платят конечные потребители в цене товара или услуги, это становится возможным из-за того, что кто-то создал этот товар или услугу, а потребители получили деньги – либо как работники, за свою работу в процессе создания добавленной стоимости, либо как бюджетники, потому что в результате создания добавленной стоимости налоги оказались в бюджете, из которого они получили зарплату или пенсию.

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Экономика начинается с бизнесмена. Страны, которые изучили этот простой тезис, возглавляют рейтинг экономической свободы, который слишком коррелирует с рейтингом счастья.

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