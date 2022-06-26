Казка, яка пояснює усе

А я вам розповім стару німецьку казку. Король і солдат сперечалися, хто в країні головний. Блазень взявся розв'язати їхню суперечку й спитав солдата: чи ти можеш прожити без короля? Солдат відповів ствердно. А ти, ваше величносте, чи можеш без солдата? Ні, сказав той. Ось і відповідь, вигукнув блазень.

Цікаве Другого шансу не буде: який революційний крок дарує Україні статус кандидата у члени ЄС

Податки та мита надходять до бюджету не тому, що їх стягують податкова та митниця. А тому, що хтось наймає людей, запускає товарні потоки, створює додану вартість.

Простий рецепт успіху держави

І навіть коли податки платять кінцеві споживачів в ціні товару чи послуги, це стає можливим внаслідок того, що хтось створив цей товар чи послугу, а споживачі отримали гроші – або як працівники, за свою роботу в процесі створення доданої вартості, або як бюджетники, бо внаслідок створення доданої вартості податки опинилися в бюджеті, з якого вони отримали зарплату чи пенсію.

Рекомендуємо Статус кандидата в ЄС: в України немає часу розкачуватись

Економіка починається з підприємця. Країни, які вивчили цю просту тезу, очолюють рейтинг економічної свободи, який аж надто корелює з рейтингом щастя.

Варте уваги – як швидко Україна зможе вступити в ЄС: дивіться відео