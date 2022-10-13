Украине удалось освободить еще 20 пленных: некоторых содержали в Еленовке

13 октября 2022 , 16:11
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Андрей Ермак

Украина 13 октября вернула из российского плена еще 20 защитников. Среди них есть герои, которых оккупанты содержали в Еленовке.

Радостную новость сообщил Андрей Ермак – глава Офиса Президента. Он поделился первыми фотографиями героев.

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Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить из плена 20 человек,
– заявил Ермак.

Глава ОП заявил, что удалось вернуть домой:

  • 14 воинов ВСУ;
  • 4 бойцов ТРо;
  • одного нацгвардейца;
  • военнослужащего ВМС.

Героев содержали в Еленовке, временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.

 
Автор: Мар'яна Бекало