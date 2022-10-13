Украине удалось освободить еще 20 пленных: некоторых содержали в Еленовке
13 октября 2022 , 16:11Читати новину українською
Источник:Андрей Ермак
Украина 13 октября вернула из российского плена еще 20 защитников. Среди них есть герои, которых оккупанты содержали в Еленовке.
Радостную новость сообщил Андрей Ермак – глава Офиса Президента. Он поделился первыми фотографиями героев.
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Наши возвращаются домой. Очередной обмен пленными, очередные мгновения радости и осознание того, что сегодня для многих семей будет один из лучших дней в жизни. Удалось освободить из плена 20 человек,
– заявил Ермак.
Глава ОП заявил, что удалось вернуть домой:
- 14 воинов ВСУ;
- 4 бойцов ТРо;
- одного нацгвардейца;
- военнослужащего ВМС.
Героев содержали в Еленовке, временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей.